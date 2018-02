Egyre többen elégedetlenkednek Macron miatt Franciaországban

Magyar Ágnes Zsófia Franciaország-szakértő szerint egyre többen "zsörtölődnek" Emmanuel Macron francia elnök intézkedései miatt, de a népszerűsége nem csökkent jobban, mint elődjének ugyanennyivel a megválasztása után.

A szakértő az M1 aktuális csatorna péntek délelőtti műsorában azt mondta, a közkórházakban, az idősgondozásban és a termelők között is egyre nagyobb az elégedetlenkedés, mert Macron egyszerre nagyon sok mindenbe fogott bele, és az sok embert érint.

Párizs, 2017. szeptember 26.Emmanuel Macron francia elnök (MTI/EPA pool/Ludovic Marin)

Magyar Ágnes Zsófia egyetértett azzal, hogy Macron balról nyert ugyan választást, de most jobbról kormányoz, vagyis a baloldal jelöltje volt, de a jobboldal programpontjaiból is többet végrehajt. Népszerűsége emiatt a jobboldali szavazók között eddig emelkedett, most megtorpant.

Ez azonban a trendeknek megfelel, az előző elnöknél, Francois Hollande-nál is hasonló népszerűségi adatokat mértek kilenc hónappal a beiktatása után.