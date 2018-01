Novák: Az ENSZ-ben nagy érdeklődés övezi a kormány családpolitikáját

A családpolitika és a hosszú távú fejlődés összefüggéseiről, valamint az ezekkel kapcsolatos tapasztalatokról volt szó az ENSZ Társadalmi Fejlődéssel foglalkozó Bizottságának New York-i ülésszakán. Az eseményen részt vett a család és ifjúságügyért felelős államtitkár is.

Novák Katalin felszólalásaiban ismertette a témával foglalkozó magyarországi központi programokat és hangsúlyozta: a kormány véleménye szerint elsősorban a munkán keresztül lehet kiutat biztosítani a szegénységből. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon igen komoly eredmények születtek a munkanélküliség csökkentése terén.



„Beszámoltam olyan konkrét intézkedésekről, amelyeket Magyarországon bevezettünk, és amely szintén ahhoz járul hozzá, hogy nagyobb jólétben éljenek a magyar családok. Ilyen (…) a hároméves kortól kötelező óvodáztatás, amely összekapcsolódik az ingyenes gyermekétkezéssel, ilyenek az Erzsébet-programok, ilyen a családi típusú adózás, de a felelős gyermekvállalást segíti az is, hogy ma már a családi pótlék utalásának a feltétele az, hogy a gyerekek óvodába, iskolába járjanak. (…) Említettem az ingyenes tankönyvellátást is, amely most már az első 9 évfolyamon jár” – sorolta a Híradónak Novák Katalin.

Az államtitkár szerint az ENSZ-ben nagy érdeklődés övezi azokat a magyarországi lépéseket, amelyek elősegítik azt, hogy „minél többen tudjanak gyermeket vállalni, és minél többen, minél jobb körülmények között tudják a gyermekeiket nevelni”.