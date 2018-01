Évértékelő beszédet tart szerdán Donald Trump

Az egyéves kormányzását értékeli Donald Trump.

A Fehér Ház előre közölte, hogy mi lesz az elnök beszédének: Biztonságos, erős és büszke Amerikát! Szakértők szerint a bevándorlásügy is téma lesz, vagyis azok a szigorítások, amelyeket az elnök indított el.

Az M1 tudósítója elmondta, Trump elnök öt fő területet érint majd beszédében: a munkahelyek és a gazdaság, az infrastruktúra, a bevándorlás, a kereskedelem és a nemzetbiztonság. A bevándorlással kapcsolatos észrevételei várhatóan tükrözik majd azt a tervet, amelyet múlt héten a Fehér Ház közölt, amely a DA CA-programban érintettek jövőjét vázolja – tette hozzá.

Sajtóinformációk szerint a határbiztonság és a legális bevándorlás szigorítása is a beszéd része lesz, érintve a láncbevándorlás megállítását, valamint a vízumlottó program megreformálását is.

Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház déli szányának udvarán 2017. június 13-án. (MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)

Mind a republikánusokhoz és a demokratákhoz is szól majd a beszéd, ami azért is fontos, mert számos demokrata törvényhozó bejelentette, hogy kihagyja a beszédet az elnök első évben tapasztalt retorikája és politikája miatt.

Az elnök várhatóan hangsúlyozni fogja a tisztességes és kölcsönös kereskedelmet és a katonaság újjáépítéséről is beszélni fog majd. Vázolni fogja, hogyan érhető el és tartható fenn a béke. Az elnök első évértékelő beszédén ott lesznek a Kongresszus tagjai, a kabinet és a legfelsőbb bíróság tagjai is. A republikánusok tapsolása és a demokrata párt tagjainak alkalmanként fellépő nem tetszés nyilvánítása az esemény rendes része. A beszédre hagyományosan reagált majd a másik oldal is a demokraták részéről – fogalmazott a tudósító.

A párizsi klímaegyezmény is téma lehet

Az M1 Ma reggel című műsorának vendége volt Frank Tibor Amerika-szakértő, aki hozzátette: korábban tett kampányígéreteinek igyekszik majd megfelelni Donald Trump első elnöki évértékelő beszédében. A

Frank Tibor szerint feltételezhető, hogy Trump beszélni fog a párizsi klímaegyezményből való kilépésről, hiszen ebben az ügyben nehezedik a legnagyobb külpolitikai nyomás az Egyesült Államokra.

Hozzátette: az elnök beszédében összességében a saját szavazótáborát igyekszik majd megerősíteni, és előkészíteni a kongresszusi választásokra, hogy abból a republikánusok jól kerüljenek ki.