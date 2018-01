Juncker ma fogadja Babist

Brüsszelbe utazik ma a cseh kormányfő, Andrej Babis. Ő az a cseh politikus, aki kritizálja a kvótákat és szigorítana bevándorlásügyben. A sajtó azt írja, hogy változás jöhet Brüsszelben, Jean-Claude Juncker ugyanis Közép-Európa pártjára állhat.

Az M1 tudósítója elmondta, a változás már meg is kezdődött. Az Európai Bizottság elnöke szeptemberben kifejezetten gesztusokat tett a Közép-Európai országoknak, beszélt a kettős élelmiszer-minőségről, ami Magyarországon is téma volt. Rendszeresen kiállt amellett, hogy Románia és Bulgária nyerjen felvételt a schengeni-övezetbe. Jean-Claude Juncker elutasította a kétsebességes Európa gondolatát. Az EB elnöke úgy fogalmazott: Az Európai Unió csak mindkét tüdejével tud lélegezni. Egy hónappal később vendégül látta a visegrádi kormányfőket, az októberi csúcs előtt, amit a sajtó úgy értékelt: az EB mosolyoffenzívát indított a közép-európai országok felé.

Decemberben az EB megtette maga javaslatát az euró zóna reformjáról, illetve egy pénzügyi eszközre is javaslatot tett, ami az euró zóna csatlakozást segítené azoknak az országoknak, akik be akarnak lépni a valuta-övezetbe.

Az egésznek a hátterében egyébként, hogy az elnöksége félidejében Jean-Claude Juncker kemény bírálatokat kapott a sajtótól, miszerint a félidőig mintha nem is létezett volna számára az új tagállamok csoportja, egyetlen országban járt akkor, mégpedig Lettországban. Miközben az unió alapítóországait ötvenegyszer kereste fel, tehát Juncker a fordulatot már két éve megkezdte.

Képünk illusztráció (Forrás: Shutterstock)

Andrej Babis szerint nem hatékonyak a menekültkvóták

Pár napja Bulgáriában járt Andrej Babis és azt mondta: a menekültkvóták nem hatékonyak és megosztják Európát. Szerinte az Európai Uniónak változtatnia kell a bevándorlás-politikáján, mert egyre több tagország utasítja el a kvótákat. Ez nemcsak a csehek, hanem a V4-ek álláspontja is.

Az M1 tudósítója szerint talán Brüsszel meg is hallja és nem is hallja meg a hasonló álláspontokat. Múlt héten az uniós belügyminiszterek Szófiában tartottak egy informális tanácskozást, ahol Dimitris Avramopoulos, a migrációért felelős biztos úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy vannak olyan országok, amelyek nem fogadnak be menedékkérőket. Ugyanakkor viszont az Európai Bizottság decemberben letett egy javaslatot, amiben egyfajta kompromisszumra hajlik. Frans Timmermans azt mondta: ha nincs migrációs válság, de megnövekszik a migrációs nyomás az unió külső határain, akkor a biztosság el tud képzelni egy olyan kvótarendszert, amely önkéntes alapú. Ez mindenképp elmozdulást jelent a korábbi merev álláspontokhoz képest.

Ez nyilván összefüggésben van azzal, hogy más országok álláspontja is puhul, vagy legalábbis változik. A német belügyminiszter a múlt héten úgy fogalmazott ennek kapcsán: a kvóta előtt jobb lenne olyan ügyekkel foglalkozni a migrációs csomagban, amelyekben együtt értés van. Franciaországban kifejezetten szigorítanak a migrációs politikán, Belgiumban állóháború alakult ki migráció kérdésében – tette hozzá az M1 brüsszeli tudósítója.