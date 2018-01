Trump ki akarta rúgni a különleges ügyészt?

Donald Trump amerikai elnök tavaly júniusban elrendelte Robert Mueller különleges ügyész menesztését, de visszakozott, mert jogtanácsosa lemondással fenyegetőzött, és nem volt hajlandó végrehajtani az utasítást - jelentette pénteken a The New York Times című amerikai napilap.

A lap fehér házi tudósítói négy emberrel is beszéltek, akik tudnak a történtekről. Ketten is azt mondták, hogy az elnök összeférhetetlenségre hivatkozva akarta eltávolítani a posztjáról Robert Muellert. Trump szerint ugyanis Mueller elfogult volt, mert évekkel korábban vitába keveredett az egyik golfklubjával, dolgozott annál az ügyvédi irodánál, amely a vejét is képviselte, és kinevezése előtt egyetlen nappal maga Trump hallgatta meg, mert fontolgatta, hogy ismét őrá bízza a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vezetését.

Mueller irányítja azt a vizsgálatot, amelynek célja feltárni, hogy Trump kampánystábja összejátszott-e a választásokba beavatkozó Oroszországgal, illetve, hogy akadályozta-e Trump az igazságszolgáltatást.

Donald McGahn fehér házi jogtanácsos viszont az utasítás kézhezvételekor közölte, hogy nem ért egyet az elnökkel, és nem hajlandó arra kérni az igazságügyi minisztériumot, hogy mentsék fel a különleges ügyészt, inkább lemond. McGahn úgy gondolta, hogy

Mueller menesztése katasztrofális következményekkel járna az elnökre nézve, és csak további kételyeket ébresztene azzal kapcsolatban, hogy a Fehér Ház akadályozza-e a vizsgálatot. A jogtanácsos úgy vélte, hogy Trump maga egyedül nem fogja elmozdítani hivatalából Muellert, és az elnök le is tett szándékáról. McGahn amúgy régóta dolgozik a republikánusoknak, s Trump kampánycsapatának vezető jogásza volt.

A Fehér Ház nem kommentálta a The New York Times értesüléseit.