Új pártot alapítana a Brexit atyja

Nigel Farage, az euroszkeptikus UKIP volt elnöke, a Brexit kampány vezére új párt alapítását tervezi – írta vasárnapi számában a The Sunday Times. A politikus pénzügyi vezetőkkel tárgyalt és célja, hogy megakadályozza a brit uniós kilépés visszafordítását. Visszatérését nagyban befolyásolja, hogy vasárnap megbukik-e vagy folytathatja munkáját a UKIP élén Henry Bolton, aki barátnője rasszista kijelentése miatt került nehéz helyzetbe.

Brit lapbeszámolók szerint Farage és volt pártjának jövőjét nagyban befolyásolja a Henri Bolton UKIP pártelnök elleni bizalmi szavazás kimenetele. Az 54 éves politikus Meghan Markle, fiatal barátnője miatt került bajba, aki rasszista megjegyzéseket tett Harry herceg mennyasszonyára.

Forrás: EPA

A politikus ugyan kirúgta a 25 éves modellt, akiért pár hónapja hagyta el feleségét és két kisgyerekét, de politikai karrierje így is véget érhet, ha az elnökség vasárnap nem szavaz neki bizalmat – írták brit lapok. Bolton már a UKIP negyedik vezetője, miután Nigel Farage a brit EU-tagságról tartott népszavazás után lemondott pártelnöki tisztségéről.

A radikális politikus nemrég egyeztetett Arron Banks üzletemberrel, aki jelentős összegekkel pénzelte a kilépéspártiak kampányát és egyben Farage nagy támogatója is volt elnöksége idején. A megbeszéléseken szó volt egy új párt alapításáról is, bár ezt Farage cáfolta és a tárgyalásokról annyit mondott, hogy fenntartják majd a nyomást a londoni kormányon, hogy az EU-tagság mellett az egységes piacból is lépjen ki.

A Brexit-párti körök attól tartanak, hogy Henri Bolton távozása maga alá temetheti a radikális pártot. A tervek szerint a Ukip 2.0 néven futó pártot Banks és Farage vezetné.

Egy hete még éppen Farage nyilatkozott arról, hogy szükség lehet egy második referendumra a Brexit-ellenes hangok “elhallgattatására”.