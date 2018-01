Trump bevetné a „nukleáris opciót” a törvényhozásban

„Öröm nézni milyen keményen harcolnak a republikánusok a hadsereg és a közbiztonság ügyében. A demokraták az illegális bevándorlók korlátozások nélküli beáramlását akarják. Amennyiben marad a patthelyzet, a republikánusoknak be kéne vetnie a „nukleáris opciót”, a 51 voksos szavazást egy valós és hosszú távú költségvetés elfogadására, kompromisszumok nélkül,” – írta Twitter üzenetében az elnök.

Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.’s!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018. január 21.