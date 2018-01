Felfüggesztette a cseh miniszterelnök mentelmi jogát a parlament

Felfüggesztette Andrej Babis cseh miniszterelnök, az ANO mozgalom elnökének mentelmi jogát pénteken a prágai képviselőház. A parlamenti testület ezzel a kormányfőt kiadta a rendőrségnek, amely büntetőjogi eljárást indított ellene, mert a gyanú szerint visszaélt európai uniós támogatásokkal.

A 200 tagú testületben a szavazáskor jelen lévő 181 képviselőből 111-en támogatták a mentelmi jog megvonását, míg 69-en ellene szavaztak. A szavazás kimenetele nem meglepetés, mert a kilenc parlamenti párt közül nyolc előre jelezte, hogy támogatni fogja Babis mentelmi jogának felfüggesztését. Ez ellen egyedül az ANO mozgalom képviselői szavaztak. A Gólyafészek nevű szabadidőközpont ügyéről van szó, amelynek építésekor 2007-ben és 2008-ban az akkori tulajdonos állítólag jogtalanul jutott mintegy 50 millió koronás (580 millió forintos) európai uniós támogatáshoz.

Andrej Babis, cseh miniszterelnök a kisebbségi kormányáról tartott bizalmi szavazáson a képviselőház ülésén Prágában 2018. január 16-án – az októberi választáson győztes, Babis vezette ANO mozgalomnak nincs elég képviselője a törvényhozásban a kormányprogram elfogadásához (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)

Az ügyben Jaroslav Faltynek képviselő, Babis pártjának, az ANO-nak az első alelnöke is érintett. A parlamenti alsóház pénteken Faltynek képviselői mentelmi jogát is felfüggesztette. Andrej Babis és Jaroslav Faltynek is már előre közölte, hogy maguk is támogatni fogják a felfüggesztést. A miniszterelnök a mintegy ötórás nagyon indulatos és személyes támadásokkal teli vita elején elmondott beszédében ismét politikai indíttatásúnak nevezte az eljárást, amelyet szerinte azzal a céllal szervezett meg “a maffia, amely milliárdokat lop az államban”, hogy eltávolítsák őt a politikából.

„Csehországban megrendelhető egy büntetőeljárás”

Babis azon kijelentése, miszerint Csehország jelenleg olyan állam, amelyben megrendelhető egy büntetőeljárás azzal a céllal, hogy valakit börtönbe juttassanak, az elutasítások és a bírálatok sorát váltotta ki az ellenzéki képviselők köreiből. Miroslav Kalousek, a TOP 09 párt frakcióvezetője szerint a kormányfő ezzel Csehország jogállami létét kérdőjelezte meg. A megalapozatlan politikai nyilatkozatot aláássák a cseh jogrendszerbe vetett bizalmat – figyelmeztette a politikusokat nyilatkozatában Pavel Zeman legfelsőbb államügyész.

Miroslav Kalousek, a TOP 09 párt frakcióvezetője (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)

A Gólyafészek nevű szabadidőközpont ügye komoly belpolitikai probléma Csehországban. A Gólyafészket építtető cég korábban az Agrofert holdinghoz tartozott, amelynek egyetlen tulajdonosa Andrej Babis volt. A szabadidőközpont építéskor azonban a cég ismeretlen tulajdonba került, és kisebb vállalkozásként jogosultságot szerzett az ilyen vállalatok számára kiírt EU-támogatásra. Amennyiben a Gólyafészek az Agrofert része maradt volna, nagyvállalatként nagy valószínűséggel nem kapott volna uniós támogatást. A cég a pályázatban megszabott határidő letelte után ismét az Agrofert része lett.

Babis azt állítja: a rendőrségnek nincsenek megbízható bizonyítékai, hogy törvénysértés történt. Tendenciózusnak nevezte az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentését is. Az OLAF a prágai sajtóban nyilvánosságra hozott jelentésében megállapította, hogy a Gólyafészek jogtalanul jutott az európai uniós támogatáshoz. A Gólyafészek képviselői kérelmükben félrevezető információkat adtak meg, más fontos tényeket pedig elhallgattak. Nem volt átlátható a vállalkozás tulajdonosi struktúrája sem, holott ez egyik alapfeltétele az uniós támogatás megítélésének.

Milos Zeman, cseh államfő (Fotó: MTI/AP/Petr David Josek)

A Gólyafészek-ügyben a rendőrség 11 ember ellen indított büntetőjogi eljárást, köztük van Babis felesége, sógora és első házasságából származó gyerekei is. Andrej Babis kisebbségi kormánya szerdán lemondott, mert nem kapott bizalmat a parlamentben. Az elutasítás legfőbb oka éppen a kormányfő elleni büntetőeljárás volt. Milos Zeman államfő szóvivője útján közölte: szerdán találkozik Andrej Babissal, aki hivatalosan is benyújtja neki kormánya lemondását. Várható, hogy ezt az elnök elfogadja és az új kabinet megalakulásáig ügyvezetői teendők ellátásával bízza meg a mostani kormányt.