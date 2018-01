Újabb lépéssel közeledett egymáshoz Észak- és Dél-Korea

A két ország sportolói a tervek szerint együtt – ahogy mondják, egy zászló alatt – vonulnak majd be a téli olimpia megnyitóján. Sőt hivatalos szurkolótábort is küld Phenjan Pjongcsangba. Az enyhülést több ország is gyanakodva figyeli. Szerintük nem szabad bedőlni az északi gesztusoknak, mert Kim Dzsongun ugyanolyan veszélyes, mint volt.