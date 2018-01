Hiba lenne már előre temetni az ajatollah uralmát

Jelenleg úgy látszik, hogy a december végén indult iráni tüntetéshullám kifulladt, ám a megmozdulások decentralizáltsága miatt nehéz megmondani, hogy valóban véget ért-e, vagy akár a közeljövőben újra fellángolhat az erőszak – mondta el a Híradó.hu-nak Szalai Máté, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. A Közel-Kelet-szakértő fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy a demonstrációkat kiváltó feszültségek korántsem szűntek meg, így a helyzet bármikor változhat.

A new footage from uprising in #Shiraz during #Iranprotests days #FreeIran #Regimechange pic.twitter.com/k8BqiW138t

— Hossein Abedini (@HoAbedini) January 13, 2018