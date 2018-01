Alapvető tényekkel sem volt tisztában az EP jelentéskészítője

Budapesten vizsgálódik az a zöldpárti EP-képviselő, aki jelentést ír a magyar kormány tevékenységéről az Európai Parlament megbízásából. A jogállamiság helyzetét vizsgálja, ebbe beletartoznak a bevándorlással kapcsolatos magyar intézkedések is. A holland politikusnő az elmúlt években már többször élesen bírálta a kormányt. Most részben rajta múlik, hogy beveti-e az úgynevezett „atomfegyvert”, vagyis a hetes cikkely szerinti eljárást Brüsszel Magyarország ellen. A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára szerint a holland képviselő még a legalapvetőbb adatokkal sincs tisztában – hangzott el az M1 Híradójában.

„Magyarországon bezárják a menekülteket, támadásoknak teszik ki őket. Magyarország elhagyta a demokrácia útját, de a hetes cikkely szerinti eljárással vissza lehet kényszeríteni oda” – ezt mondta Judith Sargentini Magyarországról tavaly áprilisban a hazánkról szóló európai parlamenti vitanapon.

Akkor a nemzeti konzultáció, a bevándorlás, a Soros-egyetem, és a civil szervezetek ügye miatt többen bírálták a magyar kormány politikáját. Az egyik leghangosabb a zöldpárti képviselő volt, aki már akkor azt szorgalmazta, hogy Magyarország ellen indítsák meg a végső esetben szavazatmegvonással járó hetes cikkely szerinti eljárást.



A Soros György alapítványai által megbízható politikusnak tartott uniós képviselőt az európai parlament korábban azzal bízta meg, hogy készítsen jelentést Magyarországról. A politikus ezért ősszel a magyar milliárdos alapítványaitól is támogatást kapó Helsingi Bizottsággal, a Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezettel, valamint a CEU elnökével is találkozott.

Sargentini: Magyarországon egyértelműen sérülnek az uniós értékek

Decemberben pedig a képviselőnő javaslatára újabb meghallgatást tartottak az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi szakbizottságában. Judith Sargentini nyitóbeszédében hazánk migrációs politikáját bírálta és azt mondta: Magyarországon egyértelműen sérülnek az uniós értékek.

A parlament azt mondja, hogy romlott a jogállamiság helyzete, sérült a szólásszabadság, az akadémiai szabadság, a migránsok emberi jogai, valamint korlátozzák a civil szervezetek működését. Ezen kívül a kisebbségekhez tartozó zsidók, romák, valamint az LMBT közösség jogai is csorbulnak – fogalmazott Judith Sargentini.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, Judith Sargentini úgy fog készíteni egy Magyarországról szóló jelentést, amely alapjául fog szolgálni egy Magyarországról szóló Európai Parlamenti döntésnek, hogy néhány egészen alapvető körülménnyel és adattal sem volt tisztában.

Számos ténybeli tévedést is tartalmazott a képviselő álláspontja

Judith Sargentini most Budapestre is ellátogatott. Kedden délután a magyar kormány delegációjával is egyeztetett. A találkozó után a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, a zöldpárti európai parlamenti képviselő álláspontja számos ténybeli tévedést is tartalmazott. Hozzátette, annyit tudott neki segíteni, hogy felajánlotta az együttműködést abban, hogy bizonyos adatokkal és számokkal ellátják, hogy valótlanságot és ténybeli tévedéseket azért mégse tartalmazzon a jelentés.

Az M1 szerette volna megkérdezni Judith Sargentinit arról, hogy a márciusban esedékes jelentését milyen szempontok alapján írja majd. Többször feltették neki azt a kérdést, hogy a Helsinki Bizottság a CEU és a TASZ után ezúttal milyen szervezetekkel fog találkozni Magyarországon, mi alapján állította azt, hogy hazánkban sérülnek az alapvető jogok és azt is, hogy Magyarország migrációs politikája befolyásolja-e a jelentés tartalmát, a képviselő azonban egyetlen kérdésre sem válaszolt.

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter az M1-en azt mondta, a tények és a valóság egyáltalán nem érdekli az európai parlamentet, Magyarországról szóló jelentés ugyanis kizárólag a kötelező betelepítés miatti nyomásgyakorlásról szól, így valószínűleg már előre megírták. Szerinte Sargentini színházként fogja fel mostani látogatását és a jelentés megírását.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, Brüsszelből minden eszközt felhasználnak majd, hogy Magyarországot bevándorlóországgá tegyék, a magyar kormány azonban ezt ugyanígy minden eszközzel igyekszik majd megakadályozni.