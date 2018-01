Egyre nagyobb gondot okoznak az illegális bevándorlók a Balkánon

Az Európát sújtó bevándorlás egyik felvonulási terepe a Nyugat-Balkán, ahol a kezdeti – megértőbb – hozzáállást állami szinten is a keményebb hozzáállás és kijelentések váltották fel. A szerb–horvát határ környékén megszaporodó incidensek, a minapi pattanásig feszült helyzet Sid városában, és másutt is, már nemcsak a helyi lakosság mind nagyobb elkeseredettségéről tanúskodik, hanem jelzi a régió vezető politikusai körében tapasztalható keményebb fellépést is.