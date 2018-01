Spöttle: Egyre masszívabb támadások várhatók

Ezúttal sem telhetett el a szilveszter az unió bevándorlás sújtotta tagállamaiban molesztálások és randalírozás nélkül. Németországban többek között Lipcsében, Stuttgartban, és Dortmundban is több ilyen esetet jelentettek. A nők molesztálása mellett többen is rátámadtak a rendőrség és a tűzoltóság munkatársaira is. Georg Spöttle, biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma Reggel című műsorában elmondta, ilyen esetekben az adott államnak példásan meg kellene büntetni azokat a garázdálkodókat, akik rendőrre, mentőkre, vagy tűzoltókra támadnak.