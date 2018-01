Börtönbe juttatná Trump Hillary Clinton munkatársát

Donald Trump amerikai elnök James Comey volt FBI-igazgató elleni fellépésre sürgette az igazságügyi minisztériumot, és börtönbüntetést javasolt Hillary Clinton volt elnökjelölt munkatársnőjének.

Trump, aki az ünnepek után, keddtől már ismét Washingtonban tartózkodik, Twitter-bejegyzésben foglalkozott James Comeyval, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) általa még tavaly májusban elbocsátott igazgatójával és Huma Abedinnel, Hillary Clinton volt demokrata párti elnökjelölt legszorosabb munkatársnőjével.

Az ünnepek alatt hozta nyilvánosságra a külügyminisztérium, hogy bizalmas kormányzati információkat tartalmazó elektronikus leveleket találtak Abedin elvált férjének számítógépén. Trump erre az információra reagálva sugalmazta Abedin börtönbe juttatását. “A csalárd Hillary Clinton legfontosabb munkatársát, Huma Abedint azzal vádolják, hogy figyelmen kívül hagyta az alapvető biztonsági előírásokat. Titkosított jelszavakat juttatott külföldi ügynökök kezére. Emlékszünk a tengeralattjárón lévő tengerészekről készült fotóra. Börtönbe vele! Vajon a mély államot képviselő igazságügyi minisztériumnak kell végre cselekednie? Mint Comeyval és a többiekkel kapcsolatban?” – fogalmazott bejegyzésében Trump. “Mély államnak” az amerikai közbeszédben azt a vélelmezett hálózatot nevezik, amely többnyire Barack Obama volt elnök munkatársaiból és befolyásos demokrata párti személyiségekből áll, és a feltételezések szerint azon munkálkodik, hogy akadályozza, de legalábbis nehezítse a jelenlegi kormányzat munkáját.

A State Department (külügyminisztérium) a Judicial Watch nevű jogvédő szervezet pere nyomán hozta nyilvánosságra Abedin e-mailjeinek másolatait. Az elektronikus leveleket Abedin nem a hivatalos, tehát védett külügyi szerveren küldte, hanem a magánfiókjáról, ráadásul megírta a hozzátartozó jelszavakat is. Magánfiókja a Yahoo internetes szolgáltatónál volt, és a Yahoo ellen még tavaly hackertámadást követtek el, hozzáférve több százezer felhasználó adataihoz.

James Comey volt FBI-igazgatót az elnök korábban már megvádolta bizalmas információk kiszivárogtatásával, s Comey a kongresszusi meghallgatásán el is ismerte, hogy egy barátján keresztül juttatott el adatokat és információkat a The New York Times című lap munkatársához.