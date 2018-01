„A bevándorlók lángba borítják az országot” – Shimon Lasker brüsszeli rabbi a Mandinernek

„Reménytelen a muszlimok integrációja” – mondja Shimon Lasker, a Chabad-Lubavics zsidó vallási mozgalom brüsszeli rabbija, aki 35 éve vezeti közösségét. Lasker szerint a belgák mindent megadtak a bevándorlóknak, és most dühösek, hogy hála helyett háborús helyzetet kapnak cserébe. A rabbi az antiszemitizmusról is beszélt a Mandinernek.

A brüsszeli főrabbi két év azt nyilatkozta, hogy nincs jövője Belgium zsidóságának. Egyetért ezzel – tette fel a kérdést a Mandiner a főrabbinak.

35 éve élek itt, és azt kell, hogy mondjam, már régen is ilyen volt a helyzet. Akik eddig sem szerettek, azok továbbra sem szeretnek. Mindig is volt antiszemitizmus Európában, s noha most egy egyértelmű romlást látunk, én továbbra is zsidóként megyek ki az utcára. Az antiszemitizmus elől Izraelbe való kivándorlás nem rossz ötlet, de azt mondani, hogy zárkózzunk be, és bújjunk el, szerintem gyávaság. Erősnek kell lennünk, és büszkén kell viselnünk zsidóságunkat.

Számos inzultus történt az utóbbi időben példának okáért Antwerpenben, és az én ottani zsidó ismerőseim is félelemről számolnak be. Tapasztalt hasonló incidenseket a közösségében?

Igen, de az ilyesmi mindig a hangulaton múlik. Ha valami történik Izraelben, akkor több támadás van, és a számok valóban nőttek az elmúlt években. Én két fajta antiszemitizmust látok: az egyik a muszlimok részéről, a másik pedig az őshonos belgák részéről érkezik. Az átlagos szekuláris, belga zsidó mindenesetre most kezdi látni, hogy ami idilli helyzetnek tűnt, az rémálommá is válhat. Azt hitték, hogy szeretik őket, és most kiderül, hogy mégsem. Sokat beszélnek arról, hogy el akarnak menni innen.

A teljes cikk itt található.