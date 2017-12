Európa lelkét támadta idén az Iszlám Állam

Az idei év európai terrortámadásai kevésbé szervezett, ám annál fájdalmasabb merényletek voltak: az Iszlám Állam „katonáinak” kereszttüzébe koncertező gyerekek, turisták, ünneplők és a rend őreire kerültek 2017-ben, a terroristák alapjaiban rendítették meg az európaiak biztonságérzetét.

Az európai terrortámadások idén inkább a pszichés rombolásra épültek. Az Iszlám Állam katonái a manchesteri robbantás során számtalan fiatal gyermek életét oltották ki, a napokban egy férfi egy németországi műjégpályára akart behajtani, hogy gyerekeket gyilkoljon. A terrorszervezet rengeteg gázolásos merényletet is végrehajtott Európában. Ezeknek a támadásoknak az a célja, hogy az emberek rájöjjenek, hogy sehol sincsenek biztonságban – mondta Georg Spöttle a Híradó.hunak.

Január 1.: Szilveszteri mészárlás Isztambulban

Szilveszter éjszaka terrortámadást intéztek egy külföldiek által is igen kedvelt isztambuli szórakozóhely ellen: a Télapó-jelmezben érkező tettes lelőtte a bejáratot őrző rendőröket, majd tüzet nyitott az újévi ünneplőkre. A merényletnek harminckilenc halálos áldozata volt (közülük huszonhét külföldi állampolgár), és hetven ember sebesült meg. A merényletet az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta, az üzbég nemzetiségű elkövetőt január 16-án tartóztatták le.



Sokk, félelem és gyász – merénylet Isztambulban

Február 3.: Késes támadás a párizsi Louvre-nál

Tüzet nyitott egy francia katona egy bozótvágó késekkel fenyegetőző férfira péntek reggel, aki sajtóhírek szerint „Allahu akbar” – kiáltással megpróbált behatolni a párizsi Louvre múzeumba. A késekkel fölszerelkezett férfi a Carrousel du Louvre bevásárlóközpont bejáratánál támadt rá négy járőröző rendőrre. Miután sikerült megszúrnia az egyik rendőrt, rálőttek a tisztek. A támadásnak nem volt halálos áldozata.



Lövöldözés a párizsi Louvre-nál

Március 22.: Terrortámadás a londoni Westminster hídnál

Kettős támadás rázta meg London központját március 22-én: egy férfi autójával embereket gázolt a Westminster hídon, majd autójából kiszállva a parlament bejáratnál rátámadt egy rendőrre, aki később belehalt a támadás okozta szúrt sérüléseibe. A támadó két elgázolt áldozata szintén meghalt. A támadót megölték. Legalább húsz sérültet kórházba szállítottak. A londoni rendőrség terrortámadásnak nyilvánította az incidenst.



„Nem félünk!” – Az áldozatokra emlékezett London

Április 3.: Robbantás a szentpétervári metróban

Pokolgépes merényletet hajtott végre egy terrorsejt egy szentpétervári metróban. A robbantásban tizennégy ember meghalt, és további százkét ember megsebesült. Az orosz nyomozó bizottság szerint Akram Azimov, a merénylet megszervezésével gyanúsított Abror Azimov bátyja egy Törökországban működő nemzetközi terrorcsoporttól kapott pénzt utalt át Akbarzson Dzsalilovnak, a szentpétervári robbantásos merénylet elkövetőjének. A pokolgépes merénylettel kapcsolatban korábban nyolc, szintén közép-ázsiai származású személyt vettek őrizetbe, mindannyian titkos terrorsejtek tagjai voltak.



Terrortámadás Szentpéterváron

Április 7.: Teherautós gázolás Stockholmban

Egy merénylő lopott teherautójával mintegy fél kilométert tett meg Stockholm belvárosának egyik sétálóutcájában, embereket gázolt el, majd egy üzletbe csapódott. A támadásban négy ember meghalt, és tizenöten megsérültek. A fő gyanúsított, a 39 éves Rakhman Akilov üzbég állampolgár később beismerte, hogy ő követte el a támadást.



Stockholm a halálos incidens után – képgaléria

Április 20.: Rendőröknek hajtott egy férfi a párizsi Champs-Élysées-n

Rendőrségi furgonba hajtott egy támadó Párizs leghíresebb sugárútján. A férfi meghalt. Sajtóhírek szerint 33 éves volt, a rendőrségi nyilvántartásban iszlamista radikálisként nyilvántartott francia állampolgárságú férfi. A belügyminiszter fogalmazása szerint ismételten a biztonsági erőket támadták meg Franciaországban. Egy Kalasnyikovot, több kézifegyvert és gázpalackot találtak a tűzszerészek a jármű csomagtartójában.

Május 22.: Terrortámadás egy manchesteri koncerten

Anglia egyik legnagyobb, csaknem félmilliós városában, Manchesterben hétfő éjjel terrorcselekményt történt. Egy férfi működésbe hozott egy nála lévő házi készítésű pokolgépet a városi aréna előcsarnokában Ariana Grande amerikai énekesnő koncertje végén. A robbantásban huszonketten meghaltak, és ötvenkilencen megsebesültek, többségében tinédzserek. A merénylet elkövetője, a líbiai hátterű Salman Abedi is meghalt a robbantásban, amelyért az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta a felelősséget. A terrortámadás másnapján, május 23-án az országban a legmagasabb, kritikus szintű terrorkészültséget léptették életbe.



Pokolgép robbant egy angliai koncert végén

Június 3.: Gázolás és késelés London szívében

Egy kisteherautó járókelők közé hajtott este 10 órakor a London Bridge-en, majd a közelben lévő Borough Market felé vették az irányt, és a merénylők embereket kezdtek megkéselni a környéken lévő éttermekben és pubokban. Nyolc embert öltek meg és ötvennek sérüléseket okoztak. A támadók mindannyian migrációs háttérrel rendelkeztek, a 22 éves Youssef Zaghba marokkói–olasz, a 27 éves Khuram Shazad Butt pakisztáni, a 30 éves Rachid Redouane pedig marokkói–líbiai származású volt. A merényletért az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta a felelősséget.



Terrortámadás Londonban

Augusztus 17.: Merénylethullám Spanyolországban

Két autós merényletet hajtottak végre terroristák Spanyolországban. A tizennégy halálos áldozatot és több mint száz sérültet követelő akciókat az Iszlám Állam vállalta magára. Csütörtök késő délután egy fehér furgon hajtott végig a barcelonai sétálóutcán, a La Ramblán, de éjjel egy másik támadás is történt, Cambrils tengerparti üdülővárosban, ahol heten sérültek meg, az öt támadót pedig a rendőrök lelőtték.



Gázolásos merénylet Barcelonában

Szeptember 15.: Terrortámadás a londoni metróban

Legalább huszonkét ember megsebesült, mikor felrobbant egy zacskóba csomagolt, festékes vödörnek tűnő, kisebb lánggal égő és füstölgő fehér műanyag vödör egy metrókocsiban London nyugati részén. A Scotland Yard terrorcselekménynek minősítette az incidenst, a rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövető után, de nem sikerült elfogni a tettest.



Incidens a londoni metróban: égési sérültek

Október 31.: Gázolás és lövöldözés New Yorkban

Nyolc ember meghalt és tizenegy megsebesült kedden New Yorkban, amikor egy kisteherautó forgalmas bicikliútra hajtott, több embert elgázolt, majd egy iskolabusszal ütközött. A történteket a rendőrség terrorcselekményként kezeli, Sayfullo Saipov, az üzbég támadó 2010-ben érkezett az Egyesült Államokba, a merénylet után azt állította, hogy az Iszlám Állam nevében cselekedett.

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda munkatársai a New York Manhattan városrészében levő egykori Világkereskedelmi Központ emlékműve közelében (MTI/EPA/Jason Szenes)

Helyszínelők a New York Manhattan városrészében levő egykori Világkereskedelmi Központ emlékműve közelében (MTI/AP/Craig Ruttle)

December 11.: Robbantás Manhattanben

Csőbomba robbant New York központjában egy buszpályaudvarnál helyi idő szerint hétfő reggel. A föld alatti merénylet halálos áldozatot nem követelt, négy ember megsebesült, az egyik maga a merénylő volt, egy bangladesi férfi. New York polgármestere terrorcselekményre tett kísérletnek nevezte a hétfői „sikertelen” robbantást. A rendőrség a támadás után nem sokkal őrizetbe vette a csőbomba készítőjét, a 27 éves Akayed Ullahot. Hírforrások szerint a robbanás véletlenül következett be. A történtek felelőse egy kezdetleges csőbombát kötözött magára, a robbanószerkezet a feltételezések szerint véletlenül lépett működésbe.