Elemző: A V4-ek a valósággal szembesítik a többi országot

Jókora követ dobott az uniós migrációs politika egyébként sem valami nyugodt vizébe Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, amikor egy levélben arról írt, hogy a kötelező menekültügyi kvóták hatástalanok és rendkívül megosztóak. Egymás után keltek ki ellene a kötelező elosztást sürgető politikusok, míg a kvótákat elutasító államok védelmükbe vették az álláspontot.

Az újabb EU-csúcsra Orbán Viktor miniszterelnök magával vitte a magyarok nemzeti konzultáción adott válaszát. Emellett egy meglehetősen nagyvonalú ajánlattal is érkeztek a visegrádi országok vezetői: a korábbi hozzájárulásaikon felül további 35 millió euróval, vagyis mintegy 11 milliárd forinttal támogatják Olaszországot a líbiai határok védelmében.

A német álláspont az, hogy a migrációnak létezik egy külső és egy belső dimenziója, a külső a határok kontrollja, a belső pedig a kvóta. Merkel szerint szolidaritást szorítana rá azokra az országokra, amelyek ezt elutasítják – mondta Tóth Norbert nemzetközi jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense és az Alapjogokért Központ elemzője az M1 Szemtől szembe című műsorában.

A kvótarendszer azzal számol, hogy folyamatos lesz az unió területére való beáramlás, míg a kvótát ellenzők azt mondják, megállítható a folyamat. Ez alapvető nézetkülönbség – húzta alá Tóth Norbert, aki szerint a visegrádi felajánlás a középső útvonal lezárását célozza. 2018-ban csatlakozhat Ausztria és Olaszország is ehhez az állásponthoz– fűzte hozzá.

Szerinte azok, akik menekültként elismerhetők, egy jóval szűkebb csoport, és azokat, akik jönnek Európa felé, összemossák azokkal, akik gazdasági megfontolásokkal jönnek el.



Pócza István, a Századvég Alapítvány elemzője szerint Magyarország a külső szolidaritásban oroszlánrészt vállalt az elmúlt időszakban, hiszen az ország az unió külső határát képezi. A migrációs hullám és az újabb embertömeg a határon állt meg. Emellett óriási összeggel is támogatta ezt a szolidaritást, hiszen nagy pénzeket tett a határvédelmi rendszerbe.

A V4-ek többször hangoztatták, hogy a kvótarendszer nem fenntartható és meg kell állítani, ezzel szemben a másik álláspont azzal érvelt, hogy nem szolidárisak a szóban forgó országok. Most azonban kihúzták a talajt ez alól a vád alól, és itt az ideje vitázni a valós kérdésekről – fogalmazott Pócza István. Most újra van lehetőség, hogy az ésszerűség győzzön, és arra is, hogy ne előfeltevések alapján, támadó jelleggel „ütlegeljék” a V4-országok fejét, akik csupán a valósággal szembesítik a többi országot.

Pócza István szerint a német belpolitika nem véletlenül vitázik most arról, hogy gyorsan meg kellene alkotni a nagykoalíciót, hiszen akkor még tudnak Európában olyan változásokat hozni, melyek az ő szájuk íze szerint formálhatók.

Az uniónak fontos vívmányai vannak, például a schengeni rendszer. Fontos érték, hogy határok nélkül lehet utazni Európában; a kvótarendszer ezt számolná fel középtávon, hiszen ha az a biztonsági kihívás jelenik meg, hogy olyan személyek mozoghatnak, akik a biztonságra veszélyesek, akkor hamar lezárhatják a határokat. Ekkor a legfőbb és legrégebbi vívmány kerül felszámolásra – fogalmazott Pócza István.