Jobban alakulhat a brexit London számára?

Hosszú hónapok tárgyalásai után megszületett a megállapodás az Egyesült Királyság uniós kiválásának legfontosabb feltételeiről – jelentette be pénteki közös sajtóértekezletén Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és Theresa May brit kormányfő, miután korán reggel ismét tárgyalóasztalhoz ültek Brüsszelben. A pénteken nyilvánosságra hozott 16 oldalas megállapodás egyik legfontosabb eleme talán az, hogy Nagy-Britannia továbbra is elismeri az Európai Bíróság (EB) fennhatóságát a szigetországban élő uniós állampolgárok tekintetében – igaz, csak 8 évre a brexit után.

Feledy Botond külpolitikai szakértő szerint ez és a megállapodás többi pontja is lehetővé teszi, hogy a kilépési tárgyalások a második szakaszukba lépjenek, már csak azért is, mert a kilépés dátuma, 2019. márciusa már nincsen olyan messze. Viszont azt nem jelentené ki, hogy le is zárult az első szakasz, ugyanis az ír-északír határkérdés, valamint a költségek tekintetében messze nem olyan tiszta egyezség született, mint az EB kérdésében.

Megnyugodhatnak az uniós állampolgárok

Kiss István, a Századvég vezető kutatója a pénteki nap margójára még annyi megjegyzést tett, hogy jövő héten ül össze az Európai Tanács, a uniós országok állam- és kormányfőinek fóruma,és ott is rá kell bólintaniuk a Brüsszelben megszületett egyezségre. Extrém esetben elképzelhetőnek tartja, hogy egy tagállam megvétózza a pénteki megállapodást, de erre kevés esélyt ad.

Mint kijelentette: az EB fennhatóságának korlátozott továbbélését brit sikernek tartja. Ezzel kapcsolatban később úgy fogalmazott: az Egyesült Királyságban élő uniós állampolgárok megnyugodhatnak a mostani megállapodással, hiszen végleg rendeződni látszódik a helyzetük, sőt, most már a családegyesítést is engedélyezték.

Az a kérdés is megválaszolásra került, hogy mi lesz az Unióban élő brit állampolgárokkal: a továbbiakban ők is hozzáférhetnek az őket most megillető uniós szolgáltatásokhoz. Feledy Botond szerint az azonban nem várható, hogy brit nyugdíjasok tömegével fognak az EU területén letelepedni, hiszen turistaként sokkal szívesebben látott vendégek.



Késhet az ír kérdés rendezése?

A külpolitikai szakértő szerint az esetleges ír vétótól való félelem mellett az északír uniónisták – Theresa May külső támogatói – jelentik azt a sürgető félelmet, amely közrejátszott, hogy az elmúlt hónapokhoz képest viszonylag hirtelen született megállapodás. Végleges megoldást azonban az északír-ír határ problémájára a mostani egyezség biztos nem jelent.

A Századvég vezető szakértője szerint a legkevésbé kidolgozott témakör lett az északír-ír határ kérdése, ezért valószínűleg az további tárgyalások témája lesz, hiszen a jelenlegi status quo fenntartása és felrúgása között kell találnia Dublinnak, Belfastnak, Brüsszelnek és Londonnak egy köztes megoldást.

Egy kérdésre válaszolva Feled Botond úgy fogalmazott: nem látja valós esélyét annak, hogy a brexit farvizén, éppen az északír-ír határ kérdésének megfelelő rendezésére válasz lehet az Ír-sziget újraegyesülése, még úgy sem, hogy a brit belpolitikában sokszor előfordulnak tabudöntögető lépések.

Siker is lehet

Az, hogy a briteknek többet kell fizetni a brexit miatt az EU-nak, Kiss István szerint nem jelent nagy eltérést a korábbi brit tervekhez képest, sőt, mivel azt nem egy összegben kell kifizetniük, Theresa May még sikerként is el tudja majd könyvelni.