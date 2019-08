Alkudozás zajlott adott termékekről az országok között a G7-csúcson

A G7 országok ( az Egyesült Államok, Japán, Németország, Franciaország, Olaszország, az Egyesült Királyság és Kanada) az elmúlt napokban többek között az amazonasi esőerdőt sújtó tűzvészről, az iráni atomalkuról, az észak-koreai rakétakísérletekről, a Brexitről és a klímaváltozásról is értekeztek, de nagyon fontos téma volt a világkereskedelemben egyre élesebben kirajzolódó konfliktusok is – hangzott el a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

Tanácskoznak a világ hét legfejlettebb ipari országának vezetői a délnyugat–franciaországi Biarritzban (Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon)

Csath Magdolna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára szerint Donald Trump amerikai elnök a találkozón felvetett ötlete nagyon jó, miszerint a gazdaságokat élénkíteni kell, mert vannak jelei annak, hogy egy esetleges gazdasági válságnak nézünk elébe.

Trump úgy képzeli a gazdaság élénkítését, hogy az országoknak meg kellene nyitniuk piacaikat az amerikaiak mezőgazdasági termékei előtt, viszont az importcikkek vámjaival kapcsolatban már nem annyira engedékeny az amerikai elnök.

Japántól például azt várja, hogy a mezőgazdasági termékeket alacsony vámon, vagy vámmentesen fogadja be, ám a japánok is hasonló feltételekkel juttatnák be az Egyesült Államokba elektronikai ipari és gépjárműgyártási termékeiket, azonban Trump ebben nem teljesen partner.

Az Amerikai Egyesült Államok és más országok között jelenleg feszültség tapasztalható. Az amerikai-francia viszonnyal kapcsolatban például meg kell említeni Emmanuel Macron francia elnök bejelentését, miszerint a telekommunikációs online cégekre többletvámot szeretne kivetni, azért, mert ezek a cégek óriási nyereséget termelnek az EU-ban, viszont

arányaiban nagyon keveset adóznak.

Macron mellett a brit miniszterelnök, Boris Johnson is beszélt arról, hogy ezeket a többségében amerikai cégeket meg fogja adóztatni. Mivel ezt Trump nem nézi jó szemmel, így ő válaszként a francia borokra vagy a német autókra vetne ki vámot.

Mindezekből az látható, bár elhangzik a globális mondat, hogy „nyissuk meg a piacokat”, valójában kicsinyes alkudozás zajlik adott termékekről az országok között.

Az igazság az, hogy Trumpnak azért is lenne fontos a mezőgazdasági termékek exportálása minél nagyobb mennyiségben, mert az ezeket „előállító” farmerek egy komoly szavazóbázist jelenthetnek számára, így természetesen

kedvezni szeretne nekik azzal, hogy produktumukat értékesíti.

A piacok bővítése azért szükségszerű, mert mindenki tart egy válságtól. A bővítés viszont nem egyszerű, hiszen azok jóformán szűkülnek jelenleg a Kínában fellépő gazdasági növekedés csökkenése miatt.