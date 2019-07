A legerősebb és leggazdagabb országok egyeztetnek egy francia kisvárosban

Szerdán kezdődött a világ legfejlettebb országcsoport, az úgynevezett G7 pénzügyminisztereinek és jegybanki vezetőinek csúcstalálkozója a francia Chantilly városában. A tanácskozás fő témája a Facebook által bevezetni kívánt új kriptopénz, a Libra, valamint a múlt hónapban bejelentett, informatikai blokklánc-technológiát alkalmazó nemzetközi fizetési rendszerben rejlő pénzügyi kockázatok felmérése lesz.

Steven Mnuchin amerikai, Olaf Sholz német és Bill Morneau kanadai pénzügyminiszter (Fotó: EPA/Ian Langsdon)

A résztvevők megvitatják továbbá a globális társasági adóztatási rendszer megreformálásának lehetőségeit is annak szem előtt tartásával, hogyan lehetne az adóparadicsomok által kínált kibúvókat előszeretettel kiaknázó olyan nemzetközi nagyvállalatokat is arányos teherviselésre kényszeríteni, mint a Google, az Amazon.com, a Facebook és az Apple.

Az egyik legfontosabb téma a Facebook által bevezetni kívánt kriptopénz, a Libra, amely két szempontból is kiemelkedik a már használatban lévő kriptodevizák sorából. Egyrészt a rendszer puszta mérete folytán, mivel

a Facebook 2,7 milliárdos felhasználói bázisa a világ lakosságának harmadát öleli fel.

Másrészt azért, mert a tervek szerint a vezető devizák kosarához rögzített garantált árfolyamú, úgynevezett stablecoin virtuális devizaként fog működni. A Libra hatással lehet a meglévő globális pénzügyi rendszer működésére és stabilitására is.

A legerősebb és leggazdagabb országok találkozója

A két napos rendezvény a világ legerősebb és leggazdagabb országainak a találkozója – jelentette ki Csath Magdolna közgazdász a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában. Ide tartozik Kanada, Németország, Japán, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok. Közölte, a világ összvagyonának ez a hét ország teszi ki a 60 százalékát. A GDP-termelésből továbbá 40 százalékot tesznek ki, a világ lakosságát tekintve ugyanakkor csak 10 százalékot foglalnak magukba.

Emlékeztetett, eredetileg nyolc országból állt ez a csoport, Oroszország is ide tartozott, ám az oroszokat 2014-ben felfüggesztették a tagság alól.

Általában ismétlődnek a témák

Arról is beszélt, a G7-es találkozókon általánosságban véve ismétlődnek a témák, mindig a gazdasági és pénzügyi kérdések vannak a központban. A világgazdaság tekintetében ezek országok cégei működtetik a globális hálózatokat. Ezek lényege, hogy úgy telepítik át tevékenységüket a cégek a világ különböző pontjain, hogy a költségek minimalizálódjanak – mondta el.

Kiemelte, ez úgy működik, hogy a cégek visszaviszik a profitot a saját országukba, így gyakorlatilag tovább erősítik annak az országnak a gazdaságát, miközben onnan, ahonnan elveszik a profitot, úgymond

elszívják az értékeket.

Magyarország tekintetében a legutóbbi, 2017-es KSH adatok szerint ez 14 százalékát tette ki a megtermelt magyar GDP összértékének.

A biztonság lesz az elsődleges

Technológiai fordulat előtt áll a világ – erről beszélt Trautmann László közgazdász, a Corvinus Egyetem docense. Ez a technológiai fordulat többek között a mesterséges intelligenciát, az 5G hálózatot öleli magába, amelyek új szabványokat és platformokat fognak igényelni.

Szerinte egyre fontosabbá válnak a biztonságpolitikai szempontok és a védelempolitikai kérdések, ami mind azt jelenti, hogy a kibertérben is a biztonság lesz az elsődleges. Megjegyezte, ezeknek a változásoknak alárendelve kell a cégeknek is fejlődniük. Úgy véli, ennek fényében fog a G7 is elmozdulni, és azon fognak dolgozni, hogy ezeket a technológiai platformokat úgy alakítsák ki, hogy

megőrizzék minden ország politikai és gazdasági stabilitását.

Hangsúlyozta, szerinte nincs olyan ország jelenleg a világon, amelyik egy destabilizációs folyamat megteremtésében lenne érdekelt.