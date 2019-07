Hiába a tűzszünet, folytatódhat a kínai–amerikai kereskedelmi háború

A világpolitika szinte összes konfliktusa napirenden volt a G20-csúcstalálkozón. A jelentős véleménykülönbségek ellenére ugyanakkor döntöttek a zárónyilatkozat szövegéről Oszakában. A szabad, igazságos, hátrányos megkülönböztetés nélküli, átlátható kereskedelmi és befektetési környezet megteremtése, illetve a terrorizmus és az erőszak internetes terjesztése elleni intézkedések fokozása mellett foglaltak állást a tagországok.

Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: MTI/AP/Susan Walsh)

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt nyilatkozta a tárgyalások után, hogy nem születtek ugyan átható erejű döntések, de fontos, hogy minden résztvevő megerősítette a világkereskedelem fejlődése iránti elkötelezettségét. Az Egyesült Államok és Kína például újraindítja a kereskedelmi tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök elmondta, hogy nem emeli a kínai importáruk vámját, amíg zajlanak az újrakezdett tárgyalások.

Nem sikerült rendezni a vitás kérdéseket

Ahogy Putyin elnök is fogalmazott, bár számos fontos kérdést megtárgyaltak a tagországok képviselői, jelentős előrelépést egyik vitás kérdésben sem sikerült elérni – jelentette ki Tóth Norbert nemzetközi jogász a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában. Szerinte ugyanakkor érdekes volt, hogy az Egyesült Államok elnökének informálisan elindult választási kampánya gyakorlatilag beleszövődött a tanácskozásokba, és

az amerikai elnök lett a főszereplője a találkozónak.

Csath Magdolna közgazdász az amerikai–kínai kereskedelmi kapcsolatokat emelte ki. Véleménye szerint a találkozón egyfajta tűzszünetet kötöttek a felek, de két fontosabb dologra is érdemes odafigyelni. Az egyik az, hogy a 300 millió dolláros vámtételről nem mondott le Donald Trump, csak bizonyos ideig függesztette fel ennek kivetését. A másik pedig a kínai elnök ígérete, amely szerint sokkal több mezőgazdasági terméket vásárol majd Amerikától.

Szerinte félengedménynek nevezhető az az amerikai részről megtett lépés is, hogy Trump nem vonta blokád alá a Huaweit, és nem tiltotta be a távközlési berendezések gyártását, mint több más az Egyesült Államokban lévő cég esetében. Tehát továbbra is lehetséges a kereskedelem a kínai vállalattal.

Trump már kampányol?

Fontosnak nevezte, hogy több intézkedés hátterében is a 2020-as amerikai elnökválasztások állnak, melyre Donald Trump jelenlegi elnök már gőzerővel készül. Az egyik fontos szavazótáborát a déli farmerek, illetve a hagyományos iparágak képviselői teszik ki, akiknek mindenképp kedvezni akar. Az egyik meghatározó tényező a szója eladása volt Kínának, amely jelentősen csökkent az elmúlt időszakban. Megjegyezte, a kormány ezt igyekezett kompenzálni, de sokkal előremutatóbb az újranyitott kereskedelmi tárgyalás az ázsiai országgal.

Tóth Norbert pedig arról beszélt, hogy Donald Trump ugyanakkor határozott és látványos lépéseket tesz annak érdekében, hogy megakadályozza Kína túlságos előrelépését. Ez azt jelenti, hogy figyel arra, hogy Kína sem gazdasági, sem pedig politikai téren ne vegye át a vezető szerepet, ezt

az Egyesült Államok semmilyen módon nem engedné meg.

Csath Magdolna ugyanakkor arról beszélt, hogy az amerikai elnököt már többen is figyelmeztették, hogy az a kereskedelmi háború, amit folytat, a 19. század „módszere”, és át kellene térni a 21. század szintjére. Ez pedig a versenyképesség növelését és fejlesztését jelenti, és többet kellene beruházni a kutatásba-fejlesztésbe és az oktatásba. Ezek mind olyan területek, amelyekben a kínaiak élen járnak, és a jövőre készülnek.

Tovább folytatódik a kereskedelmi háború

A kereskedelmi háború egyébként negatívan hat a két ország gazdasági növekedésére, valamint a világpiac bizonytalanságát is fokozza. Tóth Norbert szerint hiába kötöttek most fegyverszünetet a felek, a kereskedelmi háború tovább folytatódik majd.