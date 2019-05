Rettegnek a kínai termelők a pusztító kártevőtől

Az afrikai sertéspestis után újabb csapás érheti a kínai termelőket. Egy pusztító kártevő az ország kukoricatermését is veszélyeztetheti.

Az amerikai sereghernyó az elmúlt két évben elképesztő pusztítást végzett Afrikában. A kártevő leginkább a kukoricát támadja meg, de a szakemberek már megfigyelték, hogy több mint száz növényfajt fal fel, így veszélyezteti a búzát, rizst, cukornádat, gyapotot és a szójababot is.

A sereghernyó már Ázsiában is megjelent, Kínában pedig először januárban észlelték, és azóta 13 tartományra terjedt át. A kínai hatóságok 300 millió termelőt figyelmeztetettek a veszélyekre, ugyanis attól tartanak, hogy a kártevő az északi kukoricatermesztő vidékekre is átterjed – számolt be a Bloomberg.

A pusztító rovar megjelenése egybeesik a hónapok óta tartó afrikai pestisjárvánnyal, és az sem segít, hogy az amerikaiakkal kereskedelmi vitában áll Kína.