Alig vezette be, máris emelné a kínai áruk vámját Trump

Sajtóértesülések szerint az amerikai elnök fontolgatja, hogy 10-ről 25 százalékra emeli a 200 milliárd dollár értékű kínai importárura kivetendő védővámot.

Az amerikai kormányzat július 10-én jelentette be, hogy több ezernyi kínai termékre – köztük élelmiszerekre, bútorokra, vegyi árura – 10 százalékos védővámot vet ki. A Reuters brit hírügynökségnek nyilatkozó, neve elhallgatását kérő forrás szerint a vámtarifák megemelését akár már szerdán is bejelentheti a kormányzat. Július elején Washington 34 milliárd értékű kínai portékára már kivetett 25 százalékos védővámot, amire válaszul Peking ugyanilyen értékben vezetett be védővámot amerikai importcikkekre.

Kedden éjjel internetes oldalán a The Wall Street Journal terjedelmes elemzést jelentetett meg, amelyben azt fejtegette, hogy Kína, Európa és Mexikó gazdasága „az akadozás” jeleit mutatja, miközben az amerikai gazdaság erősödik. A lap elemzője szerint ez több lehetőséget ad Washingtonnak, miközben manőverezik az ezen országokkal, vagy országcsoporttal folytatott kereskedelemben. A lap emlékeztet arra, hogy kedden nyilvánosságra hozott hivatalos adatok szerint az amerikai bérek és jövedelmek az év második negyedében csaknem egy évtized óta most emelkedtek a legnagyobb mértékben, és júniusban a fogyasztás is magabiztosan növekedett. A GDP (bruttó hazai termék) növekedése pedig a második negyedévben 4,1 százalékos volt.

Ezzel szemben – írta a The Wall Street Journal – a mexikói gazdaság a második negyedévben beszűkült, az eurózóna gazdasági növekedése ugyanebben az időszakban 1,4 százalékos volt, és a kínai ipar termelése öt hónap óta a legalacsonyabb. A lap idézte a Kínai Kommunista Párt politikai bizottsága által kedden közzétett jelentést, amely szerint a kínai gazdaságnak „néhány új nehézséggel és új kihívással kell szembenéznie”. A kínai pártközlemény, anélkül, hogy utalt volna a vámtarifákra vagy a kereskedelmi konfliktusokra az Egyesült Államokkal, leszögezte: „nyilvánvaló változások vannak a külső környezetben”.