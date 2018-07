Nemcsak Harry-éket, a számokat is összeadták a britek

Jót tett Harry herceg esküvője és a nyáriasan meleg időjárás a brit gazdaság májusi aktivitásának – a brit statisztikai hivatal (ONS) keddtől új számítási módszerrel mutatja ki a hazai össztermék (GDP) növekedési ütemét: ezentúl az eddigi naptári negyedéves adatközlések helyett havi, illetve az adott hónapról visszavezetett mozgó háromhavi becsléseket ismertet.

Az új módszertan szerint számolt, kedden első ízben közzétett adatok szerint a brit gazdaság teljesítménye májusban 0,3 százalékkal nőtt az áprilisra kimutatott 0,2 százalékos növekedés, illetve a márciusi havi összevetésű stagnálás után. A májussal zárult három hónapban az ONS 0,2 százalékos növekedést mért a brit gazdaságban. A májusban észlelt havi összevetésű élénkülés a mozgó háromhavi adatot is magával húzta, mivel az áprilisról visszaszámolt három hónapban az új módszertan alapján a brit hazai össztermék stagnált.

Harry herceg, a brit trónörökös, Károly herceg másodszülött fia és Meghan Markle amerikai színésznő távozik egyházi esküvőjük után a windsori kastély Szent György-kápolnájából 2018. május 19-én (MTI/EPApool/Neil Hall)

A statisztikai hivatal szerint a májusi teljesítménynek a szinte kánikulai időjárás által felhajtott kiskereskedelmi forgalom mellett lendületet adott Harry herceg és amerikai hitvese, Meghan Markle május 19-én tartott esküvője is, amely szintén növelte a kiskereskedelmi értékesítést, tekintettel a jeles eseményt kísérő, országszerte százezrek részvételével rendezett piknikekre és utcabálokra. A piac és az elemzői közösség azonban a májusról számolt háromhavi mozgó adattal így is elégedetlen: az előzetes előrejelzési konszenzus erre az időszakra 0,3 százalékos GDP-növekedést valószínűsített.ú

Növekedési szempontból az idei év lesz a leggyengébb?

Az üzleti szektor szakmai szervezetei a hosszabb távú kilátásokat sem ítélik meg derűlátó módon. A Brit Kereskedelmi Kamarák (BCC) minap ismertetett, lefelé módosított legfrissebb prognózisában közölte: 2018 egészére az eddigi 1,4 százalék helyett 1,3 százalékos növekedést vár a brit gazdaságban, 2019-re szóló növekedési előrejelzését pedig 1,5 százalékról 1,4 százalékra rontotta. A brit üzleti vállalkozások érdekképviseletét ellátó kamarai szövetség szerint növekedési szempontból az idei naptári év lesz a leggyengébb 2009 óta, amikor a brit gazdaságot a pénzügyi válság recesszióba sodorta.

Érdeklődők fotózzák a hintóban utazó Harry sussexi herceget és feleségét, Meghan sussexi hercegnőt a windsori kastély Szent György-kápolnájában tartott egyházi esküvő után 2018. május 19-én (MTI/EPA)

A Bank of England jelenleg érvényes előrejelzése 1,4 százalékos idei egész éves növekedést valószínűsít a brit gazdaságban, de egyes elemzői vélemények szerint a tényleges növekedés ezt meghaladhatja. Andrew Wishart, az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics brit gazdasági kérdésekkel foglalkozó közgazdásza a kedden ismertetett növekedési adatokat kommentálva közölte: a ház 1,6 százalékos – vagyis a brit jegybanki előrejelzésénél jobb – egész éves növekedést vár 2018-ra.

Belpolitikai felfordulások nem rontják a gazdasági kilátásokat

Wishart szerint ennek alapján a Capital Economics azzal számol, hogy ha a legutóbbi időszak belpolitika felfordulásai nem rontják a gazdasági kilátásokat, a Bank of England augusztusi kamatdöntő ülésén újabb alapkamat-emelést jelent be. A Bank of England tavaly novemberben, tíz év után először emelte alapkamatát, 0,25 százalékponttal a jelenleg is érvényes 0,50 százalékra. A piaci szereplők és az elemzői közösség tagjai az elmúlt hónapokban gyakorlatilag biztosra vették, hogy a Bank of England már májusban újból kamatemelést jelent be, de a májusi kamatdöntő ülést megelőző hetek váratlanul gyenge brit gazdasági aktivitási adatai után ez a várakozás eltűnt az előrejelzésekből és a piaci árazásokból.

A Bank of England májusban nem is módosította alapkamatát. A piaci és az elemzői várakozás most az, hogy a brit jegybank monetáris tanácsa a jövő hónapban folytatja a kamatszigorítást.