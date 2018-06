Meg lehet és meg is kell állítani a Brexitet Blair szerint

Tony Blair volt brit miniszterelnök szerint „meg lehet, és meg is kell állítani” a Brexit-folyamatot, mivel „katasztrófával” fenyeget a lehetőség, miszerint Nagy-Britannia a kilépés időpontjáig nem tud megállapodásra jutni az EU-val a jövőbeni kapcsolatok feltételrendszeréről.

Blair, aki 1997 és 2007 között töltötte be a kormányfői tisztséget a jelenleg ellenzékben politizáló Munkáspárt élén, a Királyi Külügyi Intézet – londoni székháza után közkeletű nevén a Chatham House – szerdai külpolitikai rendezvényén felszólalva megismételte azt a többször hangoztatott véleményét is, hogy a választóknak kell dönteniük arról, milyen Brexit-változatot támogatnak. Blair meggyőződése szerint újabb népszavazást kell tartani a kilépési tárgyalássorozat végén, mivel a brit EU-tagságról két éve rendezett referendumon – amelyen a kilépést pártolók kerültek szűk, 51,9 százalékos többségbe – a választók számos olyan tényt és kockázatot nem ismertek, amelyek azóta egyértelművé váltak.

Tony Blair, volt brit miniszterelnök (MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)

A Konzervatív Párt vezette brit kormány azonban határozottan elveti bármiféle újabb népszavazás lehetőségét a brit EU-tagságról vagy a kilépés feltételrendszeréről. Tony Blair a patinás londoni külpolitikai elemzőműhely szerdai rendezvényén ugyanakkor Theresa May miniszterelnököt „a folyamatok túszának” nevezte, de egykori pártja jelenlegi vezetőjét, Jeremy Corbynt is éles szavakkal bírálta, mondván: Corbyn nem hajlandó harcba szállni egy olyan ügyért, amely Nagy-Britannia jövőjét határozza meg.

Jeremy Corbyn, az ellenzéki Munkáspárt vezére (MTI/EPA/Will Oliver)

Corbyn hivatalos politikai alapállása szintén az, hogy tiszteletben kell tartani a 2016-os népszavazás eredményét, és nincs mód újabb népszavazásra. Blair szerdai beszédében kijelentette: amikor a kormányon és a Konzervatív Párton belüli keményvonalas Brexit-tábor tagjai azzal fenyegetik az Európai Uniót, hogy készek akár megállapodás nélkül is felállni a tárgyalóasztaltól, az olyan, mintha valaki „egy felhőkarcoló legfelső emeletén tárgyalva kijelentené, hogy kiugrik az ablakon, ha követeléseit a tárgyalópartnerek nem teljesítik”.

A volt munkáspárti kormányfő szerint 2050-re „három óriás”, az Egyesült Államok, Kína és India uralja majd a globális folyamatokat, és ebben a helyzetben a közepes méretű országoknak semmi esélyük nem lesz érdekeik érvényesítésére, hacsak nem tartanak össze. Hozzátette: az Európai Unió tagállamai minden bizonnyal összefognak majd, akár Nagy-Britannia nélkül is. „Lehet, hogy én vagyok az egyetlen Nagy-Britanniában, akinek ez a véleménye, de igenis hiszem, hogy a Brexitet meg lehet, és meg is kell állítani” – fejezte be felszólalását Tony Blair.