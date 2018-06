Már érezhető a Brexit okozta gazdasági lassulás Nagy-Britanniában

Jóváhagyta II. Erzsébet királynő a brit EU-tagságot rögzítő törvény visszavonását kedden. Ez azt jelenti, hogy hivatalossá vált a Brexit, amelynek feltételeiről már jó egy éve egyeztet Nagy-Britannia és az Európai Unió, és amely elvileg jövő év március 29-én életbe is lép.

Az M1 Szemtől szembe című műsorának Gálik Zoltán és Pogátsa Zoltán közgazdászok voltak a vendégei.

Pogátsa Zoltán, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docense a brit autóiparra nehezedő nyomásról beszélt, azt mondta: a cégek a bizonytalan helyzet miatt nem tudnak 7-8 évre előre tervezni, ezért más országokba viszik át a termelésüket. „Már érezhető, hogy az ilyen szintű bizonytalanságot éveken keresztül nem tudja elviselni a gazdaság” – vélekedett.



Bizonytalanságban tartják a gazdasági szereplőket

A brit Gyáriparos Szövetség a napokban azt mondta, hogy az autóipari beruházások szintje a tavalyihoz képest 50 százalékkal esett vissza – húzta alá Gálik Zoltán. Pogátsa Zoltán hozzátette: ennek a része, hogy az egyik autóipari cég áttelepült Szlovákiába, japán cégek pedig, amelyek a brit autóiparban is jelen vannak, komolyan fenyegetőznek hasonló lépésekkel.

A mai modern gazdaság már annyira előre tervez, hogy a politika nem teheti azt meg, hogy ilyen hosszú éveken keresztül bizonytalanságban tartja a gazdaság szereplőit – hangsúlyozta Pogátsa Zoltán.

Ezeknek a cégeknek mérlegelniük kell azt, hogy a beszállítói hálózat hány országban érintett, mivel a számítások szerint már egy kétperces vámellenőrzés is 17 kilométeres dugókat okozna a határon. Ez a rendszer nem csak az autógyártásban fenntarthatatlan, hanem a repülőgépgyártásban is komoly problémák adódhatnak, a legnagyobb európai repülőgépgyártó is éppen a napokban fenyegetőzött azzal, hogy kitelepíti kapacitásait az Egyesült Királyságból – mondta Gálik Zoltán.

Az utaztatásuk előtt regisztrálnák az árukat

Egy ötletes, kreatív megoldást szeretne a brit miniszterelnök, amely szerint már az utaztatásuk előtt regisztrálnák az árukat, így csak szúrópróbaszerűen ellenőriznének. Ahhoz azonban, hogy ez teljes mértékben kiépüljön, Franciaországnak, valamint a többi európai országnak is be kellene ruháznia, erről konkrét tárgyalásokat viszont még nem folytattak az érintett felek – húzta alá a szakértő.

Pogátsa Zoltán emlékeztetett: a Csalagutat a termékek és a szolgáltatások szabad áramlására tervezték. A Csalagút egy meghatározott kapacitást jelent, a vámellenőrzés bevezetése túlterhelné az infrastruktúrát – mondta Pogátsa Zoltán.

A Brexit ellen tüntető aktivista a londoni Legfelsőbb Bíróság épülete előtt 2018. június 12-én. (MTI/EPA/Will Oliver)

A britek sem tudják, milyen megoldást szeretnének

Az Egyesült Királyság még az Európai Unió tagja, egyelőre nem történt semmi változás, azonban már most látszanak a gazdasági lassulás jelei, a problémák egyre csak gyűlnek, és nem tudják a britek sem, milyen megoldást szeretnének – fogalmazott Gálik Zoltán.

Annyira megosztott a konzervatív párt, illetve a kabinet, hogy ha egy-egy embernek különböző okok miatt távoznia kell a kormányból, Theresa Maynek kínosan kell ügyelnie arra, hogy legalább ugyanolyan arányban maradjanak euroszkeptikus, valamint uniópárti politikusok, különben a politikai összeomlás veszélye kísérti a kormányzatot – fűzte hozzá.