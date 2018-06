Többet költ a katonaságra Trump jövőre

Az amerikai szenátus elfogadta hétfőn a jövő évi védelmi költségvetésről szóló törvényt, amely Donald Trump elnök szándékaival összhangban növeli ugyan a katonai kiadásokat, de megakadályozhatja a kormány és a ZTE kínai távközlési óriás által nyélbe ütött megállapodás végrehajtását, amely lehetővé tenné, hogy az amerikai elnök visszavonja az amerikai alkatrészek beszerzését tiltó rendelkezést.

A republikánus többségű szenátus 85-10 arányban fogadta el az október elsején kezdődő 2019-es pénzügyi évre vonatkozó védelmi költségvetésről szólót törvényt (NDAA), amely az amerikai hadseregnek szánt pénz elosztásáról szól ugyan, de általában tágabb politikai célok elérésének egyik eszközéül is szolgál. A szenátus által elfogadott jogszabályt össze kell még fésülni a képviselőház által már elfogadott törvénnyel, majd a kompromisszumos javaslatot meg kell szavaznia a parlament mindkét házának, és csak azután kerülhet az elnök elé aláírásra.

Az amerikai kongresszus két házának együttes ülése a washingtoni kongresszus épülete, a Capitolium képviselőházi üléstermében – képünk illusztráció (MTI/EPA/Erik S. Lesser)

A szenátus által elfogadott tervezet 639 milliárd dollárt szán az alapvető védelmi kiadásokra, fegyverek, hadihajók és harci repülőgépek beszerzésére, a katonák illetményére, illetve további 69 milliárdot különít el a zajló katonai konfliktusok költségeinek fedezésére.

Komoly vita várható a felsőház és a Fehér Ház között

A jogszabály a képviselőházi változathoz képest tartalmaz azonban egy olyan módosítást, amely megakadályozhatja a kormány és a ZTE kínai mobil távközlési konszern közötti megállapodást végrehajtását. Hírügynökségi értékelések szerint nem lesz könnyű beépíteni ezt a cikket a törvény végleges változatába, és komoly vita bontakozhat ki a felsőház és a Fehér Ház között. Mindenesetre a szenátusi döntés hatására a hongkongi tőzsdén máris kétéves mélypontra zuhant kedden a ZTE-részvények ára, 24 százalékot veszítettek értékükből.

Wilbur Ross, amerikai kereskedelmi miniszter (MTI/EPA/Gian Ehrenzeller)

Wilbur Ross amerikai kereskedelmi miniszter tíz nappal ezelőtt jelentette be, hogy a kormány megállapodott a kínai vállalattal az amerikai alkatrészek beszerzését tiltó rendelkezés visszavonásának feltételeiről. Ennek értelmében Kína második legnagyobb távközlési eszközöket gyártó vállalata egymilliárd dollár bírságot fizet, valamint 30 napon belül lecseréli vezető testületeinek tagjait. Emellett letétbe kell helyeznie 400 millió dollárt, amely összeg ugyancsak az Egyesült Államokat illeti meg, ha a kínai konszern nem tartja be a megállapodás feltételeit.

Újra életbe léphet egy szállítási tilalom

Washington áprilisban tiltotta meg amerikai vállalatoknak, hogy alkatrészeket szállítsanak és szolgáltatásokat nyújtsanak a kínai távközlési konszernnek, mert az nem teljesítette az Irán és Észak-Korea ellen elrendelt szankciók megsértése miatt még 2017 márciusában kötött megállapodás egyes feltételeit. A hét évre szóló tilalom, amelynek elrendelése után már pár nappal alapvető tevékenységeinek beszüntetésére kényszerült a ZTE, veszélybe sodorta a vállalat fennmaradását. A vitás kérdések rendezésével ezért a legmagasabb szintű amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokon is foglalkoztak.

A ZTE kínai mobil távközlési vállalat sencseni székháza 2018. május 14-én (MTI/EPA)

A ZTE tavaly mintegy 2,3 milliárd dollár értékben vásárolt alkatrészeket amerikai gyártóktól, közöttük olyan nagyvállalatoktól, mint a Qualcomm Inc., a Broadcom Inc. és az Intel Corp., illetve olyan kisebb cégektől, mint az Acacia Communications Inc. vagy az Oclaro Inc. A ZTE készülékeiben az amerikai alkatrészek aránya 20-30 százalékra tehetők. Wilbur Ross a CNBC-nek nyilatkozva úgy vélekedett, hogy a ZTE-vel kötött megállapodásnak nem lesz semmilyen hatása a Kínával folytatott kereskedelmi tárgyalásokra.

Ha a ZTE nem tartja be a mostani megállapodást, az alkatrész-szállítási tilalmat újra életbe léptetheti Washington – mondta. A ZTE a negyedik legnagyobb mobil távközlési hálózatiberendezés-gyártó a világon az európai Ericsson és Nokia, valamint a kínai Huawei után. Mobilkészülékeivel az egyik legnagyobb márkának számít az amerikai piacon.