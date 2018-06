Kiemelten fontos a pénzügyi szakemberek képzése

A pénzügyi területen dolgozók továbbképzése időről-időre igen fontos, ezzel nem csak a szakma hírneve javítható, de egy újabb válság megelőzésében is segíthet a tudásszint növelése – ebben egyetértett az Európai Bankárképzők Szövetségének (EBTN) elnöke és az Európai Befektetéselemzők Egyesületei Szövetségének (EFFAS) elnöke budapesti sajtótájékoztatójukon pénteken, amelyet a közgyűlésüket követően tartottak.

Colin Morrison, a bankszakemberek számára világszerte képzéseket szervező intézeteket tömörítő EBTN elnöke kiemelte: nem csak a banki dolgozóknak szükséges oktatást biztosítani, a szolgáltatások igénybe vevői, a lakosság pénzügyi kultúráját is javítani kell.

Jesús López Zaballos, a befektetési szakembereket megcélzó oktatással foglalkozó szervezeteket tömörítő EFFAS elnöke a fiatalok bevonásának a fontosságára hívta fel a figyelmet, ugyanakkor megjegyezte: a tanulást soha sem szabad abbahagyni.

Tóth Judit, a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. elnöke, az EBTN igazgatósági tagja a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Magyarországon nagy hiányosságok voltak tapasztalhatók a bankszakmában tudásban, témában a rendszerváltás idején „innen-onnan szedegették össze” az ismereteket. Megjegyezte: a Magyar Nemzeti Bank a tudástranszfer élére állt azáltal, hogy az idén harmincadik évfordulóját ünneplő Bankárképző központ létrehozását annak idején támogatta.

Mára profiljukat bővítették a banki képzések mellett a befektetési szakembereknek szóló programokkal, továbbá markáns tanácsadói tevékenységet is folytatnak – idézte fel.

Öcsi Béla, a Bankárképző frissen kinevezett vezérigazgatója azt mondta, hogy az egyik céljuk tovább erősíteni a nyitást a fiatalok felé, azt szeretnék közvetíteni számukra, hogy bankárnak lenni jó dolog. Kiemelte: új oktatási technikákat, a játékosságokat is szeretnék meghonosítani, ezáltal is közelebb hozva a telefonon és a számítógépen keresztül a képzési anyagot a tanulókhoz. Az új vezérigazgató a partneri kapcsolatok fejlesztését is erősíteni kívánja nem csak az üzletieket, hanem a társadalmiakat is.

Arra a kérdésre, hogy valamilyen fontosabb határozat született-e a közgyűléseken, Öcsi Béla kifejtette: az EBTN és az EFFAS ugyan európai szervezetek, de fokozottan figyelni kívánnak arra, hogy a kontinensen kívüli országok felé nyissanak.

Az idéntől érvénybe lépett MIFID II uniós szabályozással kapcsolatban elhangzott, hogy az ugyan többletterheket ró a pénzintézetekre, ugyanakkor csökkenti a kockázatosságot, ami végül az ügyfélnek és a bankszektornak is érdeke.

„A bankszektor mára sokkal biztonságosabb, mint akár öt évvel ezelőtt is, jelenleg a fő kockázat a szektorban a jövedelmezőség, az, hogy képesek lesznek-e a pénzintézetek leszorítani a költségeket, úgy, hogy közben biztonságosan működnek” – mondta a Bankárképző vezérigazgatója. Utalt arra is, hogy a szakma megtanult együtt élni a geopolitikai feszültségekkel, így egy-egy ország válsága nem okoz számára meglepetést.