Indokolatlan az amerikai vámintézkedés?

London indokolatlannak tartja az acél- és alumíniumtermékekre érvényesített amerikai importvámokat – közölte Theresa May brit kormányfő Donald Trump amerikai elnökkel hétfőn: a Downing Street hétfői tájékoztatása szerint May telefonon tárgyalt Trumppal, és hangot adott a brit kormány „mélységes csalódottságának” az amerikai lépés miatt.

Az Egyesült Államok péntek óta az Európai Unióból, valamint a Kanadából és Mexikóból érkező acélra 25 százalékos, az alumíniumra 10 százalékos vámot vet ki. Az amerikai kormány indoklása az, hogy a jelenlegi külkereskedelmi kondíciók előnytelenek az amerikai termelők szempontjából, és így sértik az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekeit. Theresa May londoni hivatalának beszámolója szerint azonban a brit kormányfő a hétfői telefonbeszélgetésben kifejtette Trumpnak, hogy az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió egymás szoros nemzetbiztonsági szövetségesei.

Theresa May. brit miniszterelnök (Fotó: MTI/EPApool/Will Oliver)

A brit miniszterelnök hozzátette: az európai partnerek fontosnak tartják a nyitott és méltányos feltételekkel zajló világkereskedelem megtestesítette értékeket. May a szóvivői tájékoztató szerint az amerikai elnökkel tartott megbeszélésén hangsúlyozta az amerikai vámintézkedés által potenciálisan érintett munkahelyek védelmének szükségességét is. A Downing Street ismertetése szerint Theresa May és Donald Trump megállapodott abban, hogy a világkereskedelem szabadságának szélesebb összefüggésén belül az amerikai importvámok kérdését is újból megvitatják a hét vezető ipari hatalom (G7) néhány nap múlva esedékes csúcstalálkozóján.

Liam Fox, brit külkereskedelmi miniszter a londoni alsóház hétfői vitanapján felszólalva úgy fogalmazott, hogy az európai partnereknek “kimért és arányos” válaszlépéseket kell tenniük az amerikai vámintézkedésekre. Fox szerint helyénvaló, hogy Európa megvédi iparát az amerikai importvámok közvetlen és közvetett hatásaitól, de fontos az is, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió reakciója a szabályokon nyugvó nemzetközi kereskedelmi rendszer szabta határokon belül maradjon.

Liam Fox, brit külkereskedelmi miniszter (Fotó: MTI/EPA/Geoff Caddick)

A brit külkereskedelmi miniszter a minap, a BBC rádiónak nyilatkozva azt mondta, hogy az Egyesült Államok “helytelen, sőt törvénysértő” módon hivatkozik nemzetbiztonsági okokra, amikor a vámintézkedéseket indokolja.