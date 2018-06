A vajdasági gazdaságfejlesztési program minden várakozást felülmúlt

A magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának eddigi eredményei, és a vajdasági sikerek mintaként szolgálhatnak minden más magyar közösség számára – hangsúlyozta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Magyarkanizsán, ahol részt vett két helyi üzem átadásán.

A gyógy- és aromatikus növény- illetve zöldségtermékekkel foglalkozó Geneza Kft. második gyárüzemét, valamint a Keramika Kanizsa Rt. csempegyár felújított üzemét a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának keretében adták át. Előbbi a program mezőgazdasági fejlesztései, utóbbi pedig a kiemelt jelentőségű gazdasági fejlesztések keretében valósult meg.

Magyarkanizsa (Szerbia), a helyi Cnesa OMI művelődési ház és a Regionális Kreatív Műhely a bácskai kisváros központjában. (Fotó: Puskás Károly)

Magyar Levente emlékeztetett arra, hogy a vajdasági magyar közösséget korábban nem halmozták el olyan mértékű fejlesztési lehetőségekkel, mint amilyeneket a magyar kormány tudott kínálni az utóbbi években.

„Alig két év alatt eljutottunk oda, hogy mintegy 45 milliárd forintnyi fejlesztés már megvalósult, ezek között vannak olyan látványos beruházások is – köztük a Geneza szárítóüzeme –, amelyek újfajta mezőgazdasági kultúrát hozhatnak a Vajdaságba” – részletezte az államtitkár. Reményének adott hangot, hogy az új üzem hamarosan akár több száz gazdálkodó családnak tud megélhetést biztosítani.

Felhívta a figyelmet arra, hogy folytatódhat ez a gazdaságfejlesztési program, az új kormány ugyanis úgy döntött, hogy 2019-ben is folytatja az építkezést a Vajdaságban. A részletek még nem ismertek, „de a mezőgazdasági vállalatok megerősítése, felkutatása, és termelők újabb százainak bevonása olyan cél, amelyet az eddigi sikerek alapján szeretnénk tovább folytatni” – mondta.

A programot a magyar kormány a Vajdasági Magyar Szövetséggel (VMSZ) közösen indította. Pásztor István, a VMSZ elnöke elégedettségének adott hangot az eddigi munkával kapcsolatban. Emellett köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak, amiért lehetőséget biztosított arra, hogy a vajdasági magyar vállalkozók elképzeléseit meg tudják valósítani.

„Sikeres fejlesztés valósult meg az utóbbi két és fél évben, és több ezer ember elképzelései valósultak meg” – hangsúlyozta a VMSZ elnöke. Hozzáfűzte, hogy várakozásai szerint folytatódik a program, és bizonyára lesznek új területek is, de bizonyos támogatásokat továbbra is folytatnak, például a falusi házak megvásárlására vonatkozó pályázatokat ismét kiírják. Emellett eddig érintetlen területeket is bevisznek a programba, például a turizmusfejlesztést és a térségfejlesztést.

A vajdasági gazdaságfejlesztési programra a magyar kormány eleinte 50 milliárd forintot szánt, később azonban növelték a keretösszeget, így a hitelek és a vissza nem térítendő támogatások összege már meghaladja a 65 milliárd forintot. A 2016-2018-as időszakra vonatkozó programban a legnagyobb hangsúlyt a mezőgazdaságra, az idegenforgalomra, valamint a kis- és közepes vállalkozások fejlesztésére helyezik, a cél pedig a fiatalok külföldre vándorlásának megállítása, illetve e folyamat visszafordítása.