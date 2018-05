Az olasz válság országkockázati tényező

Az olaszországi belpolitikai válság egyrészt egy lokális probléma, de az egész Európai Unióra is hatással van – mondta Isépy Tamás, a Századvég Gazdaságkutató elemzése a Kossut Rádió 180 perc című műsorában.

Az olasz belpolitika válság azt követően gyorsult fel, hogy Sergio Mattarella államfő a hétvégén nemet mondott az M5S és a Liga pénzügyminiszter-jelöltjére, az euroszkeptikus nézeteiről ismert Paolo Savonára és ezzel megvétózta a két párt közös kormányának megalakulását.

Az euró dollár árfolyama tízhavi mélypontra esett, miután az olasz állampapírok piacán átsöprő masszív eladási hullám arra késztette a befektetőket, hogy szabaduljanak a közös európai fizetőeszköztől is. A kétéves olasz államkötvények hozama napi szinten 1992 óta nem látott mértékben gyengültek.

Az olasz politikai bizonytalanság országkockázatként fordítható le, ez az európai uniós pénzpiacokra is hatással volt – mondta a szakértő. Emelkedtek a kötvényhozamok és az országkockázati felár is megugrott, valamint a tőzsdék is estek és ez hatással volt a többi uniós piacra.

Kiemelte, az olasz gazdaság sérülékenységét, a magas adósságmutató, amely az ország eurózónához történő csatlakozás idején is a GDP 100 százalék fölött volt, jelenleg eléri a 130 százalékot.

Politikai bizonytalanság a mostani választástól függetlenül megvolt, ugyanakkor van egyfajta demokrácia deficit – utalt az államfő lépésére, hogy a választásokon győztes párt vezetőinek jelöltjét megtorpedózta.

A politikai vezetés előtt álló dilemma, hogy a piacokat meg kell nyugtatni, másrészt a választók akaratát is figyelembe kell venni és megoldást kell találni a költségvetési hiány lefaragására. Ez utóbbiban tavaly sikerült a maastrichti elvárásoknak megfelelni, vagyis a GDP három százaléka alatt tartani a deficitet.

Olaszország a harmadik legnagyobb gazdaság az Európai Unióban, így az ország esetleges kilépése jelentős bizonytalansággal járna és nem tenne jót az eurónak.

Arra a kérdésre, hogy a gyenge euró kinek az érdeke, elmondta, ebből az európai exportőrök profitálhatnak, hiszen egy egységnyi dollár után több eurót kapnak. Az euró szintje csütörtökön visszaállt a vasárnapi bejelentés előtt mért szintre.

Az olasz válság hatása megmutatkozott a forint árfolyamában, amely kis mértékben gyengült, viszont a közös európiai fizetőeszköz elsősorban a dollárral szemben gyengült nagyot, mivel az olaszoknak jelentős súlya van az euróövezetben.