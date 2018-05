Valószínűtlennek tartja az EU állandó vámmentességét a biztos

Nem valószínű, hogy az Egyesült Államok megadja végül az Európai Uniónak az állandó mentességet az importált acélra és alumíniumra kivetett védővámok hatálya alól a június 1-jén lejáró határidő után - jelentette ki szerdán Cecilia Malmström uniós kereskedelmi biztos.

Malmström arról számolt be, hogy szerdán Wilbur Ross amerikai kereskedelmi miniszterrel és Robert Lighthizer kereskedelmi főtárgyalóval fog egyeztetni Párizsban. Ismételten leszögezte: az EU továbbra is azt szeretné, ha kivonnák a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett importvámok alól. A biztos hangsúlyozta, hogy amennyiben Washington az utolsó pillanatban mégis mentességet adna az EU-nak, minden bizonnyal akkor is egyfajta kvótákat vezetne be az uniós kivitelre.

Cecilia Malmström kereskedelmi uniós biztos. MTI/EPA Fotó

Rámutatott, a „kemény kvóták”, amelyek elérése után nem lehetne többet exportálni az Egyesült Államokba, sokkal rosszabbak lennének az Európai Unió számára, mint a további kivitelt importvámok mellett lehetővé tevő „puha kvóták”. Malmström elmondta, az ideális természetesen az lenne, ha az amerikai kormány sem importvámokkal, sem kvótákkal nem sújtaná az EU-t, ugyanakkor kiemelte, „nem hiszi, hogy ebben jelen pillanatban reálisan reménykedni lehetne”.

Péntekig van vámmentesség

Wilbur Ross szerdán a francia és a német gazdasági miniszterrel is találkozik. Donald Trump március elején írta alá azt az elnöki nyilatkozatot, amelynek alapján az acél és az alumínium importjára 25, illetve 10 százalékos vámot vezetnek be nemzetbiztonsági megfontolásokból. Az intézkedés hatálya alól az Európai Unió június 1-jéig, most péntekig ideiglenes mentességet kapott.

Az Európai Bizottság korábban jelezte: a Kereskedelmi Világszervezethez fordul, s importvámokat vet ki bizonyos amerikai árukra, amennyiben nem terjesztik ki az EU-ra is az állandó vámmentességet. A brüsszeli testület szükség esetén nagyjából 2,8 milliárd eurónyi amerikai termékre vetne ki 25 százalékos importvámot.