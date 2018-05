Brit jegybank: Közel ezer fontot vesztettek a Brexittel a háztartások

A brit háztartások éves átlagjövedelme jelenleg 4 százalékkal alacsonyabb a Bank of England által a brit EU-tagságról tartott 2016-os népszavazás előtt erre az időszakra jósolt szintnél - mondta a brit jegybank kormányzója.

Mark Carney, aki csütörtök este egy londoni üzleti konferencián tartott előadást, kijelentette: ez azt jelenti, hogy egy-egy brit háztartás átlagosan több mint 900 font (csaknem 330 ezer forint) éves bevételkiesést szenvedett el a referendum előtti jegybanki jövedelem-előrejelzéshez képest. Carney szerint a Bank of England monetáris tanácsa jelenleg 1,5 százalék körülire taksálja a brit gazdaság éves potenciális növekedési ütemét; ez a globális pénzügyi válság előtt mért éves potenciális növekedési átlagnak mindössze a 60 százaléka.

Két százalékot is elérheti a tényleges elmaradás

A jegybanki kormányzó hozzátette, hogy a brit hazai össztermék (GDP) 2018 első negyedéig 1 százalékponttal lassabban növekedett annál az ütemnél, amelyet a Bank of England 2016 májusában – közvetlenül a brit EU-népszavazás előtt – erre az időszakra valószínűsített. A brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott referendumon a kilépést pártolók kerültek szűk, 51,9 százalékos többségbe.

Mark Carney, a brit jegybank kormányzója. MTI/EPA Fotó

A vártnál gyorsabb euróövezeti és globális növekedést, valamint a támogató költségvetés-politikai környezetet is beleszámolva 1,75-2 százalékpont lehet a tényleges növekedési elmaradás ahhoz az ütemhez képest, amelyet a brit gazdaság a Brexit-bizonytalanságok nélkül azóta elérhetett volna – mondta a Bank of England kormányzója. Carney szerint a brit háztartások eleinte túltették magukat a Brexithez kötődő bizonytalanságokon, ám azóta, hogy a font meredek gyengülésének inflációs következményei megjelentek a kiskereskedelmi árakban, és így a reáljövedelmekben is, a lakossági fogyasztás növekedése a referendum előtti ütem felére csökkent.

Visszahúzza a beruházásokat is a Brexit

Az EU-népszavazás óta a brit üzleti szektor beruházási aktivitása is sokkal kevésbé agresszív annál, amelyet az egyébként nagyon kedvező körülmények – az erőteljesen növekvő globális kereslet, a korlátozott kapacitásfelesleg, a viszonylag magas tőkearányos megtérülés és az alacsony finanszírozási költségek – közepette várni lehetne, és ez is a Brexithez kötődő bizonytalanságok visszahúzó hatását jelzi – mondta a brit jegybank vezetője.

Mark Carney szerint a Bank of England üzleti felmérései azt mutatják, hogy ez a visszahúzó erő tavaly 3-4 százalékkal csökkenthette az üzleti beruházások értékét, és ez a tényező továbbra is érvényesül, bár nem erősödött. A Bank of England kormányzója néhány napon belül másodszor hívja fel a figyelmet a brit EU-tagság megszűnését övező bizonytalanságok negatív gazdasági hatásaira. Carney a londoni alsóház költségvetési bizottságának e hét elején tartott meghallgatásán kijelentette: a brit hazai össztermék értéke jelenleg 1,5-2 százalékkal alacsonyabb annál a szintnél, amelyet mára elérhetett volna a Bank of England által a brit EU-népszavazás előtt valószínűsített növekedési ütemmel.

Carney a parlamenti meghallgatáson is elmondta, hogy ez háztartásonként 900 font éves jövedelemkiesésnek felel meg.

Néhány héttel korábban, egy üzleti rendezvényen a Bank of England kormányzója azt mondta: a beruházási érték százalékos növekedési üteme a többi fejlett ipari gazdaságban kétszámjegyű, a brit gazdaságban ugyanakkor „az egyszámjegyű tartomány alsó széle felé jár”. Carney-t e kijelentéseiért rendre komoly bírálatok érik a brit kormány és a kormányzó Konzervatív Párt Brexit-párti frakciójának politikusai részéről.