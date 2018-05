Költségvetési terror az EU-ban?

Rendeletben szabályozná az uniós pénzek kifizetését az Európai Bizottság: sajtóértesülések szerint ez is szerepel a 2021-től érvényes költségvetés javaslatában, amelyet szerdán mutat majd be a testület – a Financial Times arról írt, hogy Brüsszel így próbálná megakadályozni a tagállami vétót.