Több ezren voltak kíváncsiak a hétvégén a kassai Mozdonyparádéra

A 18. alkalommal megrendezett kétnapos mozdonymustrán a múzeumi daraboktól a legmodernebb mozdonyokig számos modellt lehetett testközelből megcsodálni, megtapintani, felülni rá, vagy a vonatra, amit éppen húzott. A Mozdonyparádéra Magyarországról, Ukrajnából, Lengyelországból és Csehországból is érkeztek vasútbarátok, kisgyermekes családok.

A Mozdonyparádé 15 ezer látogatója közel egy évszázadot utazhatott vissza a múltba, amikor még a gőzösök voltak a vaspályák urai. A legidősebb felvonuló 118 éves 204-es gőzmozdony volt, amely Budapestről érkezett. Még ma is működik – nosztalgia vonatokat húznak vele, de szerepelt filmekben is.



De itt volt a Füles, amely 1981-ig húzott rendszeresen gyorsvonatokat, és a Krutwig is – az utosló Csehszlovákiában gyártott gőzös. De voltak, akik leginkább a modern Vectron-ra voltak kíváncsiak. A rendezvény fénypontja a fordító-korong-parádé volt – ahol a fűtőházakból sorra jöttek ki a mozdonyok és forogtak körbe a korongon gyerekek és felnőttek legnagyobb örömére.

170. évfordulóját ünnepli idén a vasút Szlovákiában. 170 évvel ezelőtt érkezett meg Pozsonyba az első gőzmodzdony. Ezért a megtekinthető, megtapintható mozdonyokból idén többet kínál a rendezvény. Csehországból, Magyarországról és Szlovákiából érkeztek a kiállított darabok – mondja az egyik szervező.

A Mozdonyparádéval a vasúti közlekedés fontosságára is rá kívánják irányítani a figyelmet. A gyerekeket arra szeretnék nevelni, hogy ahogyan a történelemben mindig is megvolt a helye a vasúti közlekedésnek, szállításnak, úgy ma is kulcsfontosságú szerepet tölt be – gyors, megbízható, biztonságos és nem utolsó sorban környezetbarát.