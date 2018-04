Választás 2018: gazdaságpolitikai folyamatosságot ígér az eredmény

Londoni pénzügyi elemzők szerint a magyarországi országgyűlési választások eredménye az eddigi gazdaságpolitika folyamatosságát ígéri: a Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő hétfőn Londonban ismertetett helyzetértékelésében közölte: véleménye szerint e gazdaságpolitikai folyamatosság az idénre is erőteljes növekedést tesz lehetővé a magyar gazdaságban.

A Fitch londoni elemzői azzal számolnak, hogy a magyar hazai össztermék (GDP) 2018-ban is 4 százalékhoz közeli ütemben nő. A hitelminősítő a hétfői elemzésben közölte azt is, hogy várakozása szerint a magyar kormány továbbra is a GDP-érték 3 százalékának megfelelő EU-tűréshatár alatt tartja az államháztartási hiányt.

A cég hangsúlyozta: ezt fontos szakpolitikai rögzítő elemként tartja számon az államadós-besorolásainak kialakításához figyelembe vett előrejelzési időtávlatban.