Amerikai importvámok: Kína ellen-listát tett közzé

Az ország szerdán közzétette azon amerikai termékek listáját – mintegy 50 milliárd dollár értékben –, amelyekre megemelt, 25 százalékos importvámot vetne ki, ha az Egyesült Államok megemeli egyes kínai termékek importvámját.

A kormány adó- és vámügyi bizottsága (Customs Tariff Commission of the State Council) 14 termékkategóriába eső 106 terméknél döntött a megemelt vámok kivetéséről – jelentette be szerdán honlapján a pekingi pénzügyminisztérium. Kína arra válaszul jelentette be a lépést, hogy az Egyesült Államok közzétette az importvám 25 százalékra történő megemelésére kijelölt termékek listáját 50 milliárd dollár értékben. A minisztérium közleménye leszögezi: az amerikai intézkedés „a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályainak egyértelmű felrúgását jelenti”, valamint „súlyosan sérti Kínának a WTO szabályrendszerében biztosított jogait és veszélyezteti gazdasági érdekeit és biztonságát”.

A közlemény egyúttal jelezte, hogy az amerikai termékekre kivetett kínai importvámok megemelésére a kínai termékekre kivetett amerikai importvámok megemelését követően kerül sor. „Az amerikai importcikkek vámtételeinek megemelésére az Egyesült Államok nemzetközi kötelezettségeinek megszegésével kialakult szükséghelyzet miatt került sor” – hangsúlyozza a dokumentum. Az importvám megemelésére kijelölt amerikai termékek között olyan mezőgazdasági cikkek is szerepelnek, mint szójabab, kukorica, marhahús, narancslé és dohány. A listán vegyi anyagok mellett gépjárművek, valamint 15 és 45 tonna közötti önsúlyú repülőgépek is szerepelnek.

A pekingi pénzügyminisztérium közleménye ugyanakkor kiemeli, hogy a két ország gazdasága jól kiegészíti egymást, ezért „az egyetlen járható utat az együttműködés jelenti”, megjegyezve, hogy a jelentkező problémákat konstruktív megközelítést alkalmazva, az ésszerűség talaján állva a párbeszéd elmélyítésével kellene megoldani.