A rendőrség korábban megfigyelte a túszejtőt, de megszüntették az ellenőrzését

A rendőrség az elkövető lakásán olyan dokumentumokat talált, amelyek az Iszlám Államhoz köthetők. Emellett volt egy búcsúlevél is, ezt a rendőrség még elemzi – mondtaTóth Hajnalka, az M1 helyszíni tudósítója.

A francia rendőrség két személyt vett őrizetbe a támadás kapcsán. Egyikük az elkövető társa, emellett egy 17 éves fiatalt is kihallgatnak – mondta Tóth Hajnalka, az M1 helyszíni tudósítója.

Tóth Hajnalka arról is beszámolt, hogy a sajtónak nyilatkozott annak a hipermarketnak az igazgatója, ahol a támadás történt. Elmondása szerint, amikor meghallotta a lövéseket, utasította az alkalmazottakat, hogy hívják a csendőrséget, ő pedig megpróbálta kimenteni a vásárlókat és a munkatársakat.

Ez részben sikerült is neki. Egy alkalmazott maradt bent, őt váltotta fel az a 45 esztendős csendőr, aki önként ment be túsznak a hipermarketba. Az az eladóhölgy, aki ennek köszönhetően kijuthatott, jelenleg is sokkos állapotban van.

Trebes-ben, a városházán kialakítottak egy helyet, ahol pszichológusi segítséget kaphatnak a támadás során érintett vásárlók, illetve a hipermarket munkatársai – mondta Tóth Hajnalka.