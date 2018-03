Szijjártó: Ki kell mondani, hogy a migráció veszélyes folyamat

Képmutatónak nevezte Szijjártó Péter az ENSZ politikáját. A külügyminiszter szerint a világszervezet azt sugallja, hogy a migráció jó, ezért azt ösztönözni kell. Ezzel szemben Magyarország álláspontja az, hogy a migrációt meg kell állítani, ezért a magyar kormány ellenállása miatt az Európai Unió nem képviselhetett közös álláspontot az ENSZ-ben a világszervezet globális migrációs csomagjának tárgyalásán.

A politikus annak apropóján nyilatkozott, hogy az ENSZ-ben megkezdődött a világszervezet globális migrációs csomagjának tárgyalása, és a magyar kormány ellenállása miatt az Európai Unió nem képviselhetett közös álláspontot. Úgy vélekedett: Federica Mogherini, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője birodalmi, európaiatlan szemléletet képviselt, amikor a közös álláspont megfogalmazásának megakadályozása miatt Magyarországot bírálta. „Mogherini egy szélsőségesen bevándorláspárti politikus” – tette hozzá.

Az ENSZ globális migrációs csomagjának alapelve szerint a migráció jó és megállíthatatlan, és ezt úgy gondolják, hogy nem kell indokolni, mert a kijelentésre tényként tekintenek, világított rá a külgazdasági és külügyminiszter az M1 Ma reggel című műsorában. Szijjártó Péter hozzátette, ezzel szemben az európaiaknak és a magyaroknak mindennapi tapasztalataik vannak a migrációval kapcsolatban.

„Mert mi, akik itt élünk Európában, tudjuk, hogy az elmúlt két és fél évben 27 terrortámadást követtek el ezen a kontinensen migrációs hátterű személyek, amelynek során megöltek 330 ártatlan embert, és mi Magyarországon, Közép-Európában tudjuk azt, hogy a migráció megállítható, mert mi megállítottuk. Tehát mi vagyunk a bizonyíték arra, hogy hazugság az, hogy a migráció megállíthatatlan, és hazugság az, hogy a migráció jó” – hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter.

Arról is beszélt, hogy a migráció az embercsempészeknek jó. Szijjártó Péter úgy látja, a migráció rossz azoknak, akiknek életüket kockáztatva el kell hagyniuk az otthonukat, és rossz azoknak is, akiknek más kultúrákból érkező tömegeket kell befogadniuk, mert ennek következtében általában párhuzamos társadalmak alakulnak ki, ez pedig az biztonsági kockázattal jár. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, míg az embercsempészek dollármilliókat vagy akár tízmilliókat keresnek, az ENSZ-nek nem az ő malmukra kellene hajtania a vizet, hanem az embercsempész-hálózatokat „szét kéne verni” és a tagokat meg kell büntetni, nem pedig a hálózatok üzleti modelljeit segíteni egy globális migrációs csomaggal, amelyről jelenleg az ENSZ-ben tárgyalnak.



Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy az is az ENSZ keddi vitáján felmerült, hogy a kerítéseket le kellene bontani. Ezzel kapcsolatosan elmondta, durva dolgokat hallott a vitán, voltak országok, amelyek képviselői kijelentették, hogy mindenféle különbségtételt meg kell szüntetni illegális migránsok és menedékkeresők között. Kiemelte, a határsértést adminisztratív kérdésként kezelnék, tehát az nem számítana bűncselekménynek. Emellett arról is beszélt, hogy az uniós tagállamok vezetőinek egy része úgy látja, hogy „rossz dolog, csúnya dolog”, védeni egyes országoknak a saját határaikat. Rávilágított, szerencsésnek látja, hogy jó néhány ország a józan ész talaján áll és belátta, hogy a biztonság, a szuverenitás, az identitás nem lehet vita kérdése.

„Mi nem fogadjuk el azt, hogy a multikulturalizmus önmagában egy érték, és felette áll egy egységes homogén társadalomnak. Mi azt gondoljuk, hogy mi, magyarok, akik 1100 éve itt élünk a Kárpát-medencében egy keresztény, egységes magyar nemzetként, mi ezt tekintjük értéknek, és nem fogadjuk el, hogy ez bármivel értéktelenebb lenne, mint egy multikulturális társadalom” – tette hozzá.

Szijjártó Péter úgy tapasztalja, hogy vannak nemzetközi tisztségviselők és országok, amelyek el akarják fogadtatni, hogy a migráció egy alapvető emberi jog. Hozzátette, ha ezt elfogadnák, az azt jelentené, hogy mindenki úgy sérthet meg határokat, ahogy akar. A külügyminiszter szerint, ha Magyarországnak olyan kormánya lenne, amely ezt a harcot nem akarná megvívni, lenne globális migrációs csomag, kötelező kvóta, és közös európai uniós álláspont, de egyelőre Magyarország ennek az akadályában áll.

„Mi az akadálya vagyunk annak, hogy kötelező kvóta legyen, meg globális migrációs csomag legyen. Ezért is fontos, hogy április 8. után is olyan kormányunk legyen, amely megvívja ezt a harcot és nem feladja” – summázta álláspontját a külgazdasági és külügyminiszter.

A Kossuth Rádió 180 perc című műsorában úgy fogalmazott, hogy a magyarok tanúi voltak annak, amikor 400 ezer ember átmasírozott Magyarországon. „Mi nem akarunk ilyen emberekkel együtt élni” – jelentette ki.

Továbbá emlékeztetett arra, hogy az ellenzéki pártok folyamatosan bírálják a jelenlegi magyar migrációs politikát. A külügyminiszter sorolta: ellenezték a kerítést, és nem szavazták meg azt a módosítást, amely az alaptörvénybe foglalta a volna a kötelező betelepítési kvóta elutasítását. Hozzátette, ha hatalomra jutnának, szakítanának a jelenlegi migrációs politikával, ami érdeke az ENSZ-nek és az EU-nak, de Magyarországnak nagyon rossz lenne.