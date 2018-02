Katasztrofális a termés a bordeaux-i borvidéken

A második világháború óta nem volt ilyen rossz szüret a bordeaux-i borvidéken, mint 2017-ben.

A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt kifejezetten katasztrofális év volt 2017 a bordeaux-i borvidéken. Egyes helyeken 40, de volt olyan rész, ahol 80-90 százalékkal kevesebb szőlő termett, mint egy évvel korábban – írja a Theguardian.hu. A végleges számadatokat ugyan februárban teszik közzé, de minden arra mutat, hogy 1945 óta nem volt ilyen rossz szüret a térségben.

Képünk illusztráció (MTI/Sóki Tamás)

A fő ok, hogy a szőlőültetvények április végén kétszer is elfagytak, és elpusztultak a törékeny hajtások és rügyek, amelyek korábban jelentek meg egy szokatlanul enyhe március után. A főleg fehérborokat előállító elzászi észak-keleti régióban a fagy is sújtotta a szőlőt. Délen ugyanakkor a kivételesen száraz nyár okozott problémákat.

A gazdáknak azonban némi vigaszt az nyújthatott, hogy a termés bár kicsi volt, a minősége azonban igen magas.