Hány bankár ment börtönbe a 2008-as gazdasági válság miatt?

Tíz évvel ezelőtt robbant ki a hitelválság, amely a második világháború óta a legnagyobb globális visszaesést váltotta ki. Az Egyesült Királyságban 1,3 millió ember vált munkanélkülivé, Amerikában a munkanélküliség a 4,7 százalékról 10 százalékra emelkedett. De mi történt a bankokkal és a bankárokkal? Kit helyezték vád alá, amiért szerepük volt az összeomlásban?

Az ún. másodrangú (subprime) hiteleket tekintik gyakran a gazdasági krízis kirobbanásának fő okának.

Számos szeményt és bankot vádoltak meg azzal, hogy a válság idején a londoni bankközi kamatlábat (LIBOR) manipulálták ( a LIBOR a Londoni bankok egymásnak felajánlott hitelkamatainak napi szintű, speciális átlagolása); a brit Súlyos Csalások Elleni Hivatal (SFO, Serious Fraud Office) 13 embert vádolt meg a vizsgálat során, közülük nyolc személyt felmentettek, négyet bűnösnek találtak és börtönbüntetésre ítéltek, egy pedig bűnösnek vallotta magát, így ő is börtönbe ment. 2017-ben hárman – Tom Hayes, Jay Merchant és Jonathan Mathew – a Büntető Ügyeket Felülvizsgáló Bizottságnál ügyük felülvizsgálatát kérték – írja a Channel4.com, amely összegezte a peres ügyek és az elítéltek számát.

Brókerek, szakemberek és tőzsdei alkalmazottak végzik munkájukat a New York-i Értéktőzsdén 2009. január 14-én (MTI/EPA/Peter Foley)

Az alapos cikkből kiderül: az SFO további 11 embert vádolt meg az EURIBOR, vagyis az európai irányadó bankközi kamatláb manipulálásának ügyében; Christian Bittar, Achim Kramer, Colin Bermingham, Carlo Palombo, Philippe Moryoussef, és Sisse Bohar 2018 januárjában állnak majd bíróság elé. A súlyos csalási ügyek felderítésére szakosodott brit nyomozóiroda ezen kívül európai elfogatóparancsokat is kiadott Andreas Hauschild, Joerg Vogt, Ardalan Gharagozlou, Kair-Uew Kappauf, és Stephane Esper ellen az ügyben.

Négy személy és a Barclays 2008-ban a bank tőkeemelésével kapcsolatos vádakkal szembesült 2008-ban. Mint kiderült, abban az időben a bank Katarral kötött üzletekkel növelte vagyonát, hogy elkerülje a kormányzati szankciókat. A tárgyalás 2019 januárjában kezdődik.

Összegezve tehát az Egyesült Királyságban megvádolt személyek száma 28,

ebből az elítéltek száma 5,

a még függőben lévő ügyek száma pedig 15.

Egyesült Államok

Több száz büntetőjogi és polgári ügy indult magánszemélyek és bankok ellen, amelyek több mint 200 börntönbüntetést eredményeztek az Egyesült Államokban.

Az amerikai hatóságok sokkal messzebbre mentek, mint a britek. A vizsgálatok ugyanis túlmutattak a LIBOR-botrányon, a jelzálogfedezetű értékpapírok szabálytalan értékesítésén, és a segélypénzeket is megvizsgálták.

Idén januárban a Barclays és a BNP Paribas korábbi kereskedője egy New York-i bíróságon bűnösnek vallotta magát, júniusban pedig három korábbi brit kereskedő utazott Amerikába, hogy a LIBOR-bűncselekményekkel szembenézzen.

A Rabobank két korábbi kereskedőjét korábban elítélték Amerikában – ítéletüket aztán megváltoztatták.

Az amerikai bankok komoly lépéseket tettek bankok és bankárok ellen; 2014 márciusában 16 világbankot (többek között a Deutsche Bankot, a Barclays-t, a Lloyds Group-ot, a RBS Group-ot és a Rabobankot), valamint a Brit Bankszövetség Kereskedelmi Csoportját (BBA) is beperelték az amerikai hatóságok a LIBOR manipulálása miatt. Brandon L. Garrett, a Virginiai Jogtudományi Egyetem (University of Virginia School of Law) professzora szerint 2015-ben 80 bank ellen véglegesítették a bűnvádi eljárásokat.

Fokvárosban készült kép Marcus Agius-ról, a londoni központú Barclays bankcsoport elnökéről. A Barclays élén 2007 óta álló Agius 2012. július 2-án bejelentette, hogy lemond posztjáról, miután kiderült, hogy a cég kereskedői az elmúlt években manipulálták a világ pénzügyi szolgáltatási szektorának irányadó nagybani kamatait, s emiatt a banknak 290 millió font (csaknem 110 milliárd forint) bírságot kell fizetnie. A Barclays befektetési ágazatának kereskedői még a 2008-2009-es pénzügyi válság előtt, éveken át manipulálták a globális, illetve az euróövezeti irányadó bankközi kamatlábakat, a Libort és az Euribort (MTI/EPA/Pieter Bauermeister)

A „félreértékesítéssel” kapcsolatos, nagy hodererejű ügyek közé tartoztak a Deutsche Bank and Credit Suisse több milliárd dolláros kifizetései is, akik aztán összesen közel 13 milliád dollár bírságot fizettek ki 2016-ban a jelzálogfedezetű értékpapírok szabálytalan értékesítése miatt.

Ugyanebben az évben a Royal Bank of Scotland közölte, hajlandó fizetni 4, 2 milliárd dollárt a Fannie Mae és a Freddie Mac amerikai jelzálogfinanszírozók számára szabálytalanul értékesített jelzálogfedezetű értékpapírok miatt. Eközben a Barclays decemberben közölte, hogy inkább vállalja a pereskedést, mintsem, hogy peren kívüli egyezség szülessen.

Több száz embert ítéltek el

Az amerikai hatóságok azt is vizsgálták, mi történt azzal a pénzzel, amit a kormányzat ajánlott fel bankoknak a krízis idején.

A New York-i Értéktőzsde egyik alkusza a tenyerébe temeti arcát a kereskedési nap végén New Yorkban 2008. november 6-án (MTI/EPA/Justin Lane)

A kormány 2008 októberében létrehozta a Troubled Asset Relief Program (TARP) nevű bankmentő csomagot, hogy felvásárolja a pénzügyi intézetektől ún. „toxit asset”-eket, vagyis a pénzügyi fedezettel nem rendelkező javakat – ennek érdekében kezdetben csaknem 700 milliárd dollárt fecskendezett a piacra. Ám néhány évvel később elemzőknek feltűnt, hogy a TARP-pénzeket nem arra használják, amire szánták azt.

A TARP-program felügyeleti szerve ezért vizsgálódni kezdett az esetleges visszaélések ügyében.

Az eredmények: