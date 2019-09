Óriási a pusztítás a villámáradások után Spanyolország délkeleti részén

Elkezdődött a takarítás és a károk felmérése Spanyolországnak azon a részén, ahol ítéletidő pusztított az elmúlt napokban. Néhány óra alatt annyi eső esett, mint máskor fél év alatt, a villámárvizek kritikus helyzetet okoztak. Hatan meghaltak, 3500 embert kimenekítettek – közölte az M1 Híradója.

Óvatosan vették kézbe a mentők az ablakon át feléjük nyújtott csecsemőt szombaton, a délkelet spanyolországi Almoradi városában. Miután a kicsit biztonságba helyezték, testvérének is segítettek kimászni a vízzel körülvett házból. Hozzájuk hasonlóan több család is az otthonában rekedt, miután az elmúlt napok heves esői folyóvá változtatták a környékbeli utakat.

„Még sosem láttam ennyi vizet, hihetetlen volt. Volt ahol jég is esett” – mondta egy helybeli. A nagyjából két napon át tartó, özönvízszerű esőzés után hétvégén enyhült az idő a térségben, többfelé apadni kezdett az ár. Azokon a területeken, ahol már elvonult a víz, jól látszanak a pusztítás nyomai – hangzott el az M1-en.

Jelentősek a károk

Egymás hegyén-hátán hevernek az autók egy orihuelai kereskedésben. Több tucat járműben tett kárt az áradás. Az özönvíz az utakat sem kímélte: több helyen felgyűrődött vagy beomlott az aszfalt, miután alámosta a víz.

„Mintha cunami pusztított volna, mindent elmosott a víz” – panaszolta egy másik helybeli férfi. A tengerparti Los Alcázares egyike az özönvíz által leginkább sújtott településeknek. Markolóval igyekeznek eltávolítani a törmeléket az utakról a hatóságok. A lakosok fáradhathatlanul dolgoznak otthonaik megtisztításán.

„A spanyol kormány minden rendelkezésre álló erőforrását mozgósítja, hogy véget vessen a válsághelyzetnek. Alakulataink a térségben maradnak mindaddig, amíg a helyzet megköveteli azt” – mondta Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök.

Miután végigsöpört Murcia és Alicante környékén, az ítéletidő dél felé haladt tovább. Szombaton Malagát is elöntötte az ár, a víz a helyiek otthonába is betört. Víz és sár borította be a házakat, itt is óriási károkat okozott az özönvíz.

Uniós segítséget szeretne kérni a valenciai regionális kormány

A délkelet-spanyolországi árvízkárok enyhítésére uniós segítséget szeretne kérni a valenciai regionális kormány – erről Ximo Puig, a valenciai autonóm közösség elnöke beszélt újságíróknak vasárnap Orihuelában, ahol komoly pusztítást okoztak az elmúlt napokban a heves esőzések miatti áradások.

A politikus úgy fogalmazott: „egyfajta Marshall-tervet”, nemzetközi együttműködést tartana szükségesnek, amelyben a helyi kormány, a spanyol kormány és az Európai Unió is közreműködik.

Délkelet-Spanyolországban az elmúlt napokhoz képest sokat javult az időjárási helyzet, nincs már érvényben vészhelyzet miatti riasztás, és csak helyenként esik az eső, de nem olyan intenzitással, mint korábban.

A hirtelen megáradt folyók viszont továbbra is veszélyt jelentenek. Vasárnap hajnalban és a nap folyamán összesen 1500 ember kellett kitelepíteni két kempingből Alicante környékén, és további kétszáz embert evakuáltak ugyanebben a térségben Heredades településről az áradások miatt.

Velük együtt összesen több mint ötezer embernek kellett elhagynia az otthonát vagy szálláshelyét csütörtök óta.

A kitelepítésben közreműködik a hadsereg különleges egysége, összesen 1400 katonát vezényeltek a helyszínre, akik helikopterrel, illetve speciális katonai járművekkel jutottak el a mások számára megközelíthetetlen területekre is. Ha menteni már nem kell, akkor a pusztítás nyomainak felszámolásában fognak segédkezni.

Az elmúlt napok áradásai miatt eddig hatan vesztették életüket, a legutóbbi áldozat egy középkorú férfi, akit korábban eltűntként tartottak nyilván. A hatóságok jelenleg nem tudnak más eltűnt személyről.

A spanyol közszolgálati televízió (RTVE) beszámolója szerint Alicante és Murcia városa között körülbelül 50 autóúton nem lehet közlekedni, mert egyes szakaszaik víz alatt vannak.