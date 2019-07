Erős földrengések rázták meg a Fülöp-szigetek északi részét

Legalább nyolcan életüket vesztették és hatvanan megsérültek szombatra virradóra a Fülöp-szigetek északi részén található Batan-szigeteket megrázó 5,4-es erősségű földmozgásban és több utórengésben, amelyek közül a legerősebb 5,9-es erősségű volt – közölte a helyi katasztrófavédelmi hatóság.

UPDATE: Itbayat town Mayor Raul de Sagon said eight people had been killed and around 60 others were hurt when twin earthquakes struck Batanes Saturday morning. https://t.co/KhMAZuJdrb

— Philstar.com (@PhilstarNews) July 27, 2019