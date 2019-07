Több turista is meghalt a Görögországot sújtó jégesők és szélviharok miatt

Legalább hat turista életét vesztette csütörtökre virradóra Görögországban a heves jégesők, szélviharok és esőzések miatt – közölte az ERT görög közszolgálati rádió.

