New Orleansban szükségállapotot hirdettek, a déli államokban áradásokra és hurrikánra készülnek

New Orleansban szükségállapotot hirdettek, az Egyesült Államok déli tagállamaiban áradásokra és hurrikánra készülnek. LaToya Cantrell, New Orleans polgármestere szerdán este hirdetett szükségállapotot, miután a louisianai nagyvárost elöntötte az özönvízszerű esőzés.

WATCH: Videos capture dramatic conditions of flash flooding in New Orleans following heavy rains Wednesday morning. https://t.co/RQF3PIvLsZ pic.twitter.com/A7J9DAtrgt

— NBC News (@NBCNews) July 11, 2019