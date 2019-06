Erdőtüzek pusztítanak Dél-Franciaországban

Gard régiójában mintegy 600 hektárt borítottak el a lángok, számos épület és jármű megrongálódott. Több mint 700 tűzoltót és tíz tűzoltó repülőgépet állítottak szolgálatba az erdőtüzek megfékezésére. A művelet miatt több autópályaszakaszt lezártak.

Record heat is scorching Europe, highs in France have soared to 113 degrees. Unfortunately, this heat has lead to a large increase in wildfire activity, this particular fire is burning in the Vauvert community in Gard, France.

