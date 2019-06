Délnyugat-Kínában 6-os erősségű földrengés történt

Földrengés következtében tizenketten meghaltak és 125 ember megsérült a délnyugat-kínai Szecsuan tartományban – jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség kedden.

Rescue works are underway after a 6.0-magnitude earthquake killing at least 12 people and injuring 125 hit Yibin, SW China's Sichuan Province at 10:55 pm Monday, followed by at least 62 aftershocks. pic.twitter.com/fryfUAmYZw

— Global Times (@globaltimesnews) June 18, 2019