Pár perc alatt öntötte el Davenportot a Mississippi folyó - VIDEÓ

Egy étterem kamerája felvette, ahogy a víz percek alatt elönt mindent, miután átszakadt a folyó egy gátja. Először az étterem parkolója került víz alá: a dolgozóknak csak annyi idejük maradt, hogy elmeneküljenek, menteni már semmit nem menthettek. Később a víz az épületet is elöntötte. Davenportnál a Mississippi egy hete tetőzött, azóta van árvízveszély.



Az étterem dolgozói gyűjtést szerveztek maguk számára a GoFundMe oldal segítségével, hogy átvészelhessék a munkájuk elvesztése utáni időszakot.

Az államokbeli Nemzeti Meteorológiai Szolgálat szerint a folyó szintje a délebbre található St. Louis-ban is a folyó szintjénél legalább négy méterrel haladja meg a tetőzés szintjét – írja az ABC News.

The Quad Cities River Bandits could be on the road for a few weeks. This is a @DMRegister photo of flooding in Davenport, Iowa. pic.twitter.com/v7zKzCQRiP

— Bill Shaikin (@BillShaikin) May 2, 2019