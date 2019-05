Megdőlt a májusi hórekord Svájcban, az Alpokat nagy mennyiségű hó borítja

Soha nem mértek májusban annyi új hót a svájci Bernben és St. Gallenben, mint vasárnap hajnalban.

A szombat este kezdődött havazás nyomán vasárnap kora reggelre 19 centiméter hó esett a Boden-tó és az Appenzelli-Alpok között 675 méter magasan fekvő Sankt Gallenben. A korábbi májusi rekordot, 12 centimétert több mint 60 éve, 1957. május 7-én mérték.

Swiss nephew wanted me to realise how lucky I am with today’s North wind, which brought him snow in #SanktGallen https://t.co/MUQSNyvaoR pic.twitter.com/SktOZgVhpV — (((Rupert Bumfrey))) (@rupertbu) May 4, 2019

A berni mérések is rekordot döntöttek, a svájci főváros lakói négy centis hóra ébredtek vasárnap reggel. Az eddigi rekord egy centiméter volt, amely 1945. május 1-jén hullott. A hidegfront az osztrák Alpokba is havat hozott: vasárnap reggelre a Magas-Tauern 3100 méter fölötti térségében 55 centiméter hó hullott.

A havazás Salzburgot sem kímélte, amelyet reggelre két centiméteres hó borított. Legutóbb 1987-ben havazott májusban Mozart városában, akkor egy centi hó esett.

Az Alpok legmagasabban található sífalujában, a franciaországi Val Thorens településen pedig 20-25 centi friss hó hullott.

Lots of fresh snow in Val Thorens (73), SE France at 1850 m this morning, May 5th! Report: Romain Dudu Dujean / @Meteo-Alpes pic.twitter.com/qxS7tFWV5F — severe-weather.EU (@severeweatherEU) May 5, 2019

Vasárnap reggel az ausztriai Salzburgban is hóesésre ébredhettek az ott élők.

Today morning it was snowing in Austria (Salzburg).#XIUMIN #XiuweetTime #EXO #SNOW pic.twitter.com/IJPQDIMeQF — Bears, Sheeps and a flower (@ThoyaZhangKim) May 5, 2019

A magyar Országos Meteorológiai Szolgálat információi szerint az Írott-kő 882 méteres csúcsán már vasárnap délelőtt 1-2 centiméteres volt a hótakaró, és azóta csak gyarapodott. A meteorológiai szolgálat azt írta, aki útnak indulna, hogy megnézze a szokatlan tavaszi hótakarót, jó, ha a hideg mellett a metsző szélre is felkészül, a magasabb részeken 80 kilométer/órát meghaladó lökések is lehetnek.

A következő másfél napban a Bakony magasabb részein, illetve hétfőre már az Északi-középhegységben is kifehéredhet átmenetileg a táj – tették hozzá.

Összefoglalva, az Alpok vonulataira megérkezett az előrejelzéseknek megfelelő, nagy mennyiségű hó.