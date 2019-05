Hatvan otthont döntött romba a bolíviai földcsuszamlás - VIDEÓ

A hegyi város néven ismert, La PLaz fővárosban történt a katasztrófa, ahol feltehetően bizonytalan alapokra épültek a házak. A helyi média először 17 ház leomlásáról tett jelentést – adta hírül a BBC.

A területet kiürítették, így halálesetről nem tudni. Az ABC későbbi információi szerint összesen több mint 60 épületet tett a földdel egyenlővé a heves esőzések utáni földcsuszamlás.

Emergency crews rescued family pets from the rubble of more than 60 houses destroyed by a landslide in La Paz, Bolivia. Residents were evacuated and many were left homeless after heavy rains caused the landslide. https://t.co/ckq627Tihx pic.twitter.com/7P8rnIzrUr

— ABC News (@ABC) May 2, 2019